НАТО витратило 'мільярди': Трамп похвалився результатами погроз не захищати Європу

Колишній президент стверджує, що США "платять рахунок" за військовий альянс, а європейські країни занадто покладаються на Вашингтон

https://glavred.net/world/nato-potratilo-milliardy-tramp-pohvastalsya-rezultatami-ugroz-ne-zashchishchat-evropu-10534862.html Посилання скопійоване

Трамп оскандалився з новою заявою / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону. Він стверджує, що такі витрати спричинили його погрози не захищати країни Європи в разі нападу. Заяву Трампа навело Politico.

Під час виступу на мітингу в Нью-Гемпширі, Трамп розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на Вашингтон, коли йдеться про витрати на оборону.

За словами Трампа, під час свого президентства він зрозумів, що США "платять рахунок". Експрезидент Сполучених Штатів згадав епізод із зустрічі з лідерами НАТО. Тоді він начебто висловивив своє занепокоєння, а європейський лідер запитав його: "Чи означає це, що якщо нам не заплатять, ви не збираєтеся нас захищати?"

відео дня

"Я сказав, що саме це означає. І наступного дня надійшли мільярди й мільярди доларів", - заявив Трамп.

Скандальні заяви Трампа

Як повідомляв Главред, у вересні 2023 року колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він завершить війну в Україні за "24 години". Тоді він відмовився називати конкретні плани, пояснюючи, що не може розкривати всі свої "козирі".

Також Трамп пообіцяв завершити війну в Україні, адже у нього "чудові відносини" з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Після перемоги на республіканських праймеріз у Айові, Трамп заявив, що після приходу до влади в США, він вирішить це питання "дуже швидко".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа в Україну. Зеленський готовий прийняти його у Києві, якщо Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він обіцяв раніше.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.