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"Важливо, щоб діалог з Кремлем тривав": Шольц знову виступив за переговори з Путіним

8 грудня 2022, 10:08
Путін має зупинити війну, але після цього він готовий говорити з Москвою про контроль над озброєннями в Європі, адже це пропонували і до війни, заявив Шольц.
'Важливо, щоб діалог з Кремлем тривав': Шольц знову виступив за переговори з Путіним
​ Олаф Шольц вважає важливим продовження діалогу з Кремлем / скриншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик застосування Росією ядерної зброї у війні проти України знизився. Це сталося у відповідь на міжнародний тиск щодо країни-агресора.

"Війна триває з незмінною жорстокістю, хоча на даний момент дещо змінилося. Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію", - цитує Шольца Reuters.

Канцлер Німеччини в черговий раз виступив за переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, важливо, щоб діалог з Кремлем тривав попри на "глибокі розбіжності".

Шольц додав, що Путін повинен зупинити війну, але після цього він готовий говорити з Москвою про контроль над озброєннями в Європі, адже це пропонували і до війни.

Прокоментував канцлер Німеччини і критику щодо того, що допомога Україні була занадто стриманою. Шольц заявив, що після США Берлін є одним з найбільших прихильників Києва, включаючи поставки зброї.

"Ми робимо все можливе, щоби запобігти прямій війні між Росією та НАТО", – сказав він.

Зазначимо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що збирається знову висунути свою кандидатуру на посаду глави уряду на наступних виборах в бундестаг, які повинні пройти в 2025 році. Шольц також пообіцяв продовжити підтримку України.

Ядерний шантаж РФ

7 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що загроза застосування ядерної зброї наростає, але при цьому пообіцяв, що Росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою".

Представник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував чергові ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна і його заяви про ризики атомної війни. За його словами, такі заяви є "порожніми і безвідповідальними розмовами".

У листопаді глава уряду КНР Лі Кецян також назвав безвідповідальними погрози застосувати ядерну зброю і, тим самим, дав зрозуміти, що Пекін незадоволений подібною риторикою з боку свого партнера Росії. При цьому Кецян докладно висловився про політику Китаю щодо України, а в своїй промові також зробив чіткий акцент на суверенітеті.

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