Путін проговорився: вперше назвав "СВО" війною і заявив про загрозу ядерного конфлікту

Володимир Путін звинуватив Україну в "ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу".

Володимир Путін вперше назвав "СВО" війною / Колаж фото сайт Кремля, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією".

Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну. Про це він заявив під час засідання російської "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини", повідомляють російські пропагандисти.

"Війна була розпочата не нами, а в 2014 році після "державного перевороту" в Україні. Вона була розпочата українською тоді владою, яка прийшла в коридори цієї влади за допомогою "держперевороту" для придушення волевиявлення людей, що жили на Донбасі", — сказав Путін.

Він також звинуватив Україну в"ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу".

Путіну ввижається загроза ядерної війни

Крім того, Путін також заявив про зростання загрози ядерної війни.

"З приводу загрози ядерної війни - така загроза наростає, чого гріха таїти. Щодо того, що Росія ні за яких обставин не застосує першою, але якщо не застосує першою, значить, що і другою не застосує. Тому що можливості застосування в разі нанесення ядерного удару по нашій території дуже обмежені", – сказав він.

"Ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою по всьому світу", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами тільки деяких українських територій він вважав, мовляв,"значущим результатом".

Також Путін зізнався, що вже 150 тисяч мобілізованих росіян відправили на фронт воювати проти ЗСУ в лавах загарбників.

За його словами, з них 77 тисяч вже перебувають у бойових підрозділах, решта, мовляв, "на других-третіх рубежах" або нібито "проходять підготовку".

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