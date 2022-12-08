"Порожні розмови абсолютно безвідповідальні": у США відреагували на ядерні погрози Путіна

Ядерні держави в усьому світі, включаючи Китай, Індію, США та РФ, з часів Холодної війни гарантували: ядерну війну не можна вести і виграти, нагадав Нед Прайс.

Нед Прайс назвав заяви Путіна про ядерну зброю "порожніми розмовами" / Reuters

Представник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував чергові ядерні загрози російського диктатора Володимира Путіна і його заяви про ризики атомної війни. За його словами, такі заяви є "безвідповідальними".

"Ми вважаємо, що будь-які порожні розмови абсолютно безвідповідальні. Якщо не застосує перший за жодних обставин, значить, і другий теж не застосує. Тому що можливості застосування ядерного удару по нашій території сильно обмежені", - сказав Прайс, передає Голос Америки.

Він нагадав, що ядерні держави з часів Холодної війни, включаючи Китай, Індію, Сполучені Штати і саму Росію, завжди гарантували, що "ядерна війна — це те, що ніколи не можна вести і що її не можна виграти".

"Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то брязкання ядерною зброєю або навіть загроза застосування тактичної ядерної зброї, є безвідповідальною. Це небезпечно і суперечить духу цієї заяви, яка лежала в основі режиму ядерного нерозповсюдження з часів Холодної війни", - додав Прайс.

Зазначимо, 7 грудня Путін заявив, що загроза застосування ядерної зброї наростає, але при цьому пообіцяв, що Росія "за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою".

Ядерний шантаж РФ

Господар Кремля Володимир Путін часто погрожував Україні застосуванням ядерної зброї. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія повинна припинити шантаж ядерною зброєю. Український гарант зазначив, що оточення глави Кремля Володимира Путіна - "цуценята", які після 50 г горілки кричить про застосування такої зброї. Це абсолютно неприйнятно. Зеленський підкреслив, що Європі слід показати силу, а Путін повинен відчути страх за свою владу в Москві.

За словами колишнього міністра оборони США і директора ЦРУ Леона Панетти, на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

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