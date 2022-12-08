Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

Господар Кремля не збирається відмовлятися від своїх імперіалістичних цілей в Україні та хоче захоплювати все нові території.

Володимир Путін не збирається закінчувати війну в Україні / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на захоплення додаткових територій. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадали, що під час зустрічі з радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін зазначив, що війна в Україні може бути "тривалим процесом", а захоплення нової території - істотним результатом для Росії.

При цьому господар Кремля порівняв себе з Петром I, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.

"Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні і максималістські", - вважають експерти.

При цьому російський інформаційний простір позитивно відреагував на заяву Путіна про затягування війни в Україні. Зокрема, один воєнкор, порівнявши Україну з Сирією, зазначив, що російські війська почали здобувати значущі перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

Аналітики зазначили також, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити і утримати свої основні цілі.

"Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговорах. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх повною мірою", - вважають експерти Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він вважає "значущим результатом".

Володимир Путін / скріншот

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