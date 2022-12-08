glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

8 грудня 2022, 06:44
Господар Кремля не збирається відмовлятися від своїх імперіалістичних цілей в Україні та хоче захоплювати все нові території.
Володимир Путін
Володимир Путін не збирається закінчувати війну в Україні / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на захоплення додаткових територій. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадали, що під час зустрічі з радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін зазначив, що війна в Україні може бути "тривалим процесом", а захоплення нової території - істотним результатом для Росії.

При цьому господар Кремля порівняв себе з Петром I, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.

"Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні і максималістські", - вважають експерти.

При цьому російський інформаційний простір позитивно відреагував на заяву Путіна про затягування війни в Україні. Зокрема, один воєнкор, порівнявши Україну з Сирією, зазначив, що російські війська почали здобувати значущі перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

Аналітики зазначили також, що Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити і утримати свої основні цілі.

"Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговорах. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх повною мірою", - вважають експерти Інституту вивчення війни.

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він вважає "значущим результатом".

Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

06:44

Путін готується до затяжної загарбницької війни з Україною - ISW

06:34

Як російські ліберали допомагають імперії минулого вбивати українцівПогляд

05:00

Ароматний напій, який ми готуємо вдома: як смачно і правильно заварювати чай

04:34

"Дивно, що на підлозі": Волочкова без бюстгальтера показала, як її "зцілює" бородатий мужикВідео

04:05

Вріже дикий холод: синоптик попередив українців про морози до - 20ºВідео

Реклама
03:30

Дворічну дитину контузило: на Запоріжжі російська ракета знищила будинок і вбила подружжяВідео

02:47

Донька Брюса Вілліса і Демі Мур засвітила спідню білизну на виставці еротичної книги МадонниВідео

02:18

"Доля Хусейна для Путіна малоймовірна": експерт пояснив, чому диктатора РФ навряд чи судитимутьВідео

01:35

Атаки на російські авіабази: західні експерти оцінили потенціал України для повернення КримуВідео

01:30

Гороскоп на тиждень 12-18 грудня 2022: Овнам - хвороби, Левам - небезпеки, а Рибам - нервування

00:30

"Завтра-післязавтра": Подоляк анонсував "бавовну" на російських військових об'єктахВідео

00:08

Як не виглядати "тіткою" після 40 років: 9 модних правил, про які краще забути

07 грудня, середа
23:58

Гороскоп на завтра 8 грудня 2022: Рибам - таємниці, Овнам - проблеми, а Дівам - любов

23:34

Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo та анонсувала поставку потужних САУВідео

22:50

Окупанти залишили після себе підлу пастку: на Херсонщині трагічно загинули четверо поліцейськихВідео

22:29

У Зеленського різко викрили Путіна: Росія хоче захопити Україну, їй не потрібен мирВідео

22:05

Маша Єфросиніна розповіла, як була на межі смерті через пристріт заздрісної колеги

21:46

Лукашенко щось задумав: Білорусь переміщує війська вздовж кордону з УкраїноюВідео

21:27

Російські війська під Бахмутом забивають собі в труну цвяхПогляд

21:27

"До цілі долітає лише третина": експерт розповів, чому ракети Ірану не допоможуть Росії у війніВідео

Реклама
20:41

Остання любов принцеси Діани зраджував їй з двома моделями

20:40

"Трибунал почнеться протягом року": Чорновіл розповів, за якої умови Путін і компанія опиняться в ГаазіВідео

20:36

Війська РФ вийдуть з України і повинні будуть відійти від кордону на 50-100 кілометрів - ПодолякВідео

20:35

"Найбільші атаки в історії": в Укренерго заявили, що енергосистемі завдано величезної шкодиВідео

20:26

"Пластичних операцій більше, ніж років": Пєсков з дочкою раптово з'явилися на людяхВідео

20:10

Прикмети на 9 грудня: які 3 речі не можна порушувати, щоб біду в сім'ю не залучитиВідео

19:59

Без електрики, води та опалення: Кличко заговорив про сценарій "апокаліпсису" в КиєвіВідео

19:42

Удари по авіабазах РФ могли завдати дроном Ту-141 Стриж, новим БПЛА України або RAM II UAV – експертВідео

19:32

Агент КДБ "Валет" ласий до жінок: у Мережі сплив компромат на завербованого ЛукашенкаВідео

19:25

53-річна Гвен Стефані вагітна - відома стать дитиниВідео

19:12

"Перетворилася на суддю диявола": Лоліта розлютила українців рекламою російського пуховика

19:07

Московська імперська фанаберія полізла з усіх щілинПогляд

18:55

Готують запасний аеродром: у Кремлі планують евакуацію Путіна у разі поразки у війніВідео

18:39

Путін спробував стравити Україну з Польщею і вибухнув цинізмом про "гарантії безпеки"

18:35

"Моя красуня": Горбунов ніжно привітав Катю Осадчуз з Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передав ЗСУ ще одну систему боротьби з ворожими дронами

18:18

Путін проговорився: вперше назвав "СВО" війною і заявив про загрозу ядерного конфліктуВідео

18:17

Нацгвардійці вправно "приземлили" ворожу ракету зі стрілецької зброї та кулеметівВідео

17:47

Окупанти готують контрнаступ на сході: у ЗСУ назвали напрямокВідео

17:43

Прикмети на 8 грудня: які 3 речі потрібно встигнути зробити, щоб удача липла завждиВідео

Реклама
17:40

Удари по Енгельс-2 та Дягілєво зірвали плани РФ, але для зламу у повітрі потрібні F-16 – РоманенкоВідео

17:34

Яка контора заплатила заставу за Павелка та Запісоцького і на що можна було витратити ці гроші?

17:33

Путін "зібрався" довго воювати і відправив в Україну 150 тисяч нових окупантівВідео

17:15

Найгарніший червоний новорічний манікюр 2023, що змусить повірити в дивоФото

17:14

"Кілька днів": у ЗСУ зробили прогноз щодо підготовки нового обстрілу УкраїниВідео

17:09

Окупанти накрили Курахове з РСЗВ: 8 людей загинули, ще 5 пораненіВідео

16:56

"Мрію приїхати на обмін і зустріти побратимів": захисник Маріуполя "Орест" побував на шоу "Сніданок з 1+1"Відео

16:50

Зірка Родини Аддамсів і Венздей Крістіна Річчі згадала жах ранку 24 лютого

16:34

На Бахмутському напрямку ЗСУ збили бомбардувальник Су-24 ПВК ВагнераВідео

16:28

Які 3 страви повинні стояти на столі на Новий рік 2023, щоб весь рік мати гроші: рецептиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти