Варшава заблокувала постачання літаків МіГ-29 в Україну: в чому причина

Польща не передасть Україні літаки через нібито відмову Києва ділитися технологіями БПЛА.

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Владислав Косиняк-Камиш висловився щодо поставок МіГ-29 до України / колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Польща відмовилася передавати Україні МіГ-29

Київ нібито не поділився технологіями дронів в обмін на літаки

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитися технологіями виробництва дронів.

"Я запропонував партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони… Для України немає МіГів, тому що немає дронів", - розповів Косиняк-Камиш, коли його запитали про військову співпрацю між країнами.

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Польський міністр оборони додав, що спочатку Київ нібито погодився на таку угоду. Однак згодом відмовився ділитися технологіями безпілотників.

"Українці спочатку погодилися, але не виконали домовленості, тому для України немає МіГів, оскільки немає дронів або можливостей для використання дронів в інтересах Польщі", - цитує чиновника Polsat News.

Видання пише, що йшлося про майбутню так звану "армаду дронів", яку раніше анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Цей проєкт мав бути реалізований у рамках польсько-українського співробітництва, але останні розбіжності у відносинах між Києвом і Варшавою поставили цю ініціативу під сумнів.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред ​

Передача Україні польських МіГ-29 - новини

Як писав Главред, у грудні 2025 року стало відомо, що Польща хоче отримати доступ до окремих безпілотних і ракетних технологій України в обмін на літаки МіГ-29. У Генеральному штабі Збройних сил Польщі зазначали, що остаточне рішення ще не ухвалено.

Президент Польщі Кароль Навроцький пізніше підтвердив, що Польща допускає передачу українській стороні винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові технології.

У січні 2026 року заступник міністра оборони Павло Залевський заявляв, що Польща планує поставити Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29, щоб допомогти Києву в захисті від російського вторгнення.

Скандал між Україною та Польщею - останні новини на тему

26 травня, напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування на честь "Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ.

Хвиля обурення прокотилася Польщею. Польські політики називали це скандальним. Президент Кароль Навроцький зробив важливу заяву про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. За його словами, таке рішення суттєво відображає позицію Варшави щодо історичної пам’яті та умов європейської інтеграції, і така риторика може посилити політичну напруженість між державами.

Рішення Зеленського розкритикував і голова польського уряду Дональд Туск.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про можливу реакцію Києва на недружні кроки. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в нинішніх умовах.

Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі через "Нову пошту". Він також наголосив, що це не впливає на вдячність України польському народу за підтримку в боротьбі з агресією.

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Про джерело: Polsat News Polsat News - польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

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