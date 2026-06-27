В Полтавській області розбився український МіГ-29 – що відомо про долю екіпажу

Український винищувач МіГ-29 зазнав аварії під час бойового завдання на Полтавщині.

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В Полтавській області розбився український МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

На Полтавщині під час бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29

Український пілот успішно катапультувався та вийшов на зв'язок

Льотчика вже доставили до медичного закладу для обстеження

Уночі 27 червня 2026 року на Полтавщині було втрачено український винищувач МіГ-29, який виконував бойове завдання. Пілот літака катапультувався. Про це повідомило Управління комунікацій командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Інцидент стався під час виконання завдання. Наразі військові не називають попередніх версій події та наголошують, що всі деталі мають бути встановлені після завершення перевірки.

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"Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги", — повідомили в Управлінні комунікацій командування Повітряних Сил ЗС України.

Причини втрати літака поки залишаються невідомими. У Повітряних силах заявили, що обставини події встановлюються.

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МіГ 29 / Інфографіка: Главред

Втрати української авіації - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, у Хмельницькій області сталася авіакатастрофа. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що близько 19:00 16 червня 2026 року під час виконання бойового завдання зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. На борту перебували пілот і штурман.

Також зазначається, що 17 грудня Україна втратила екіпаж вертольота Мі-24 під час бойової місії. Про це повідомили в 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Внаслідок трагедії загинув уродженець Чернігівщини, Герой України Олександр Шемет. Він був командиром екіпажу Мі-24, який виконував завдання з перехоплення російських ударних дронів типу Shahed.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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