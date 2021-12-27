Вакцинація 70% світового населення: у ВООЗ назвали сценарій завершення пандемії COVID-19

Охоплення вакцинацією 70% світового населення прискорить завершення пандемії COVID-19, - ВООЗ / Фото Reuters

Глобальна епідемія COVID-19 у світі може закінчитися тоді, коли охоплення вакцинацією складе 70% світового населення. При цьому потрібно розробити ефективні і безпечні ліки для лікування людей, які заразилися коронавірусної інфекцією. Коронавірус залишиться надовго, і ймовірно, стане сезонною хворобою. Поєднання природного імунітету і набутого після щеплення захисту може стати запорукою завершення пандемії. Про це заявив глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

У інтерв'ю ТАСС він розповів про те, що завершення пандемії коронавірусу очікується після того, як близько 70% світового населення будуть вакциновані проти COVID-19. Для того щоб прискорити закінчення циркуляції вірусної інфекції також потрібно розробляти ефективні ліки, зміцнювати системи охорони здоров'я і готувати кадри до наступної пандемії.

читайте такожЩеплення від COVID-19 щороку протягом багатьох років: глава Pfizer назвав світу сценарій щодо вакцинації"Пандемія закінчиться, коли ми зможемо охопити вакцинацією 70% світового населення. Вона завершиться, коли ми зможемо розробити ефективні та безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися COVID-19. Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії", - зазначив Клюге.

За його словами, пандемія також може закінчитися, коли світ виступить єдиним фронтом у протистоянні викликам.

"Вона закінчиться, коли ми припинемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії", - вважає фахівець.

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Також він додав, що коронавірус може затриматися, однак, цілком можливо, що в майбутньому ця хвороба з пандемії перетвориться на ендемію. Комплекс природного імунітету і отриманого за допомогою вакцини захисту може посприяти остаточній перемозі над хворобою.

"COVID-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету у кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії", - підкреслив Ханс Клюге.

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Заяви ВООЗ про пандемію коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус заявляв, що новий штам коронавірусу Омікрон може негативно вплинути на епідемію коронавірусу. Ситуація ускладнюється більш сильним рівнем заразності варіації вірусу.

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 може завершитися у 2022 році. Головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан сподівається, що перебіг хвороби стане відносно легким, внаслідок чого її можна буде легко запобігти і лікувати. Фахівці організації припустили, що завершенню глобальної епідемії може посприяти поява вакцин другого і третього поколінь, а також інновації.

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