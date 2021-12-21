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Новий рік 2022 може стати роком завершення пандемії COVID-19 - ВООЗ

21 грудня 2021, 06:43

Головним інструментом у боротьбі з новим штамом коронавірусу Омікрон, який стрімко поширюється по світу, є додаткові щеплення.

коронавірус, карантин
У ВООЗ розкрили, коли закінчиться пандемія коронавірусу / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Новий рік 2022 може стати роком припинення пандемії коронавірусу, яка вже забрала життя понад 5,6 млн людей у всьому світі. Надії покладають на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій.

Головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан озвучив надію на брифінгу, що захворювання на COVID-19 стане відносно легким та йому можна буде легко запобігти і лікувати, передає Reuters.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у свою чергу заявив, що Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений в кінці 2019 року, повинен надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням, щоби допомогти в подальшому реагуванні.

"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, то ми зможемо покласти край пандемії", - заявив Гебреісус.

У свою чергу, провідний вчений ВООЗ Сумія Свамінатан підкреслила, що головним інструментом у боротьбі з новим штамом коронавірусу Омікрон, який стрімко поширюється світом, є додаткові щеплення.

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Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я висловили сподівання, що пандемія COVID-19 може закінчитися вже наступного року. На їхню думку, посприяють цьому поява вакцин другого і третього поколінь, а також інновації.

"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, це завершить пандемію", - пояснив провідний експерт ВООЗ Майк Райан.

Омікрон в Україні

У суботу, 18 грудня, в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пацієнт повернувся з подорожі в ОАЕ. Виявляється, ця людина вже хворіла на COVID-19 раніше.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська пізніше уточнила, що пацієнт перебував на лікуванні в клініці Оберіг, а варіант Омікрон вдалося виявити завдяки "правильно зібраному епідеміологічному анамнезу".

Раніше писав Главред, що штам коронавірусу Омікрон виявили щонайменше в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються із симптомами звичайної застуди.

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