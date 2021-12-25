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"Останні сплески коронавірусу": вірусолог заявила, що пандемія вже йде до завершення

25 грудня 2021, 13:43

Враховуючи те, що Омікрон не викликає важкого перебігу і всі швидко одужують, пандемія вже йде до завершення, вважає Алла Мироненко.

Мироненко, коронавірус
Мироненко заявила, що пандемія вже йде до завершення / колаж Reuters, УНІАН

Уже у 2022 році коронавірус може піти на спад, адже будь-яка епідемія не триває вічно, заявила вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко. Вона зазначила, що чим більше людей перенесли хворобу, прищепилися, тим менше залишається тих, хто ще не стикався зі збудником і міг би захворіти.

"Повторно захворілих не так багато, крім того, потрібно враховувати, що далеко не всі випадки захворювання були враховані статистикою, бо лабораторно захворювання було підтверджено не у всіх - у когось немає сил і засобів дістатися до лабораторії, у когось не було важкого перебігу і т. д.", - розповіла Мироненко в коментарі Главреда.

За її словами, Омікрон, який вже з'явився в Україні, не викликає такого ж важкого перебігу, як у Дельти або британського штаму.

"Це означає, що можливе збільшення кількості нових випадків за рахунок тих, хто поки не хворів. Тяжкість перебігу хвороби у більшості не вимагатиме госпіталізації, відповідно, медична система цілком може з цим впоратися", - сказала вірусолог.

При цьому Мироненко підкреслила, що коронавірус вже нікуди не зникне.

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"У нас було 5 штамів коронавірусу, які викликали респіраторну хворобу, яка не була важкою і не вимагала госпіталізацій. Омікрон може стати одним з них", - вважає вірусолог.

Вона нагадала, що при грипозних пандеміях, які відбулися у 2009-2010 році і до цього відбувалися в минулому столітті, ніхто не закривав континенти і примусово не надягав маски. Зазвичай такі пандемії йшли своєю чергою і закінчувалися через два роки.

"Коронавірус також закінчиться, але, можливо, не за два роки, а враховуючи наявність декількох вакцин, які захищають від госпіталізацій і летальності, є ймовірність, що весна і осінь 2022 року будуть останніми сплесками коронавірусу. Але враховуючи те, що Омікрон не викликає важкого перебігу і всі швидко одужують, пандемія вже йде до завершення", - підсумувала Мироненко.

Раніше мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що гостра фаза пандемії коронавірусу може закінчитися вже наступного року. При цьому Гейтс зізнався, що не очікував появи настільки заразного штаму, як Дельта, і не розраховував, що людей доведеться так довго вмовляти робити щеплення і носити маски.

Тим часом очільник Міністерства охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що найближчими роками людство не зможе повністю перемогти коронавірус. Він зазначив, що це пов'язано з постійними мутаціями COVID-19, проте вакцинація здатна забезпечити захист.

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