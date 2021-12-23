Масова ревакцинація від коронавірусу продовжує пандемію - ВООЗ

Нерівний розподіл вакцин у світі "коштував багатьох життів" / Фото Reuters

Загальні програми ревакцинації від коронавірусу у багатих країнах можуть затягнути світову боротьбу з COVID-19. Таку заяву 22 грудня озвучив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

Він зазначив, що "переважна більшість госпіталізацій і смертей припадає на людей, які не пройшли вакцинацію, а не на людей, які не пройшли ревакцинацію". При цьому приблизно 20% щоденних щеплень від COVID-19 - це ревакцинація, передає The Associated Press.

За словами глави ВООЗ, попри те, що в цьому році вакцини врятували багато життів, їхній нерівний розподіл "коштував багатьох життів". Так, в 2021 році від ускладнень коронавірусу померли 3,5 мільйона осіб.

Раніше Гебреісус закликав запровадити до кінця року мораторій на ревакцинацію для здорових людей, щоби протистояти нерівномірному розподілу вакцин у світі.

"Програми загальної ревакцинації, найімовірніше, продовжать пандемію, а не покладуть їй край", — сказав глава ВООЗ.

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Гебреісус додав, що йому "відверто важко зрозуміти", що три чверті медичних працівників в Африці залишаються невакцинованими.

"Якщо ми не вакцинуємо весь світ... Я не думаю, що ми зможемо покласти край цій пандемії", — зазначив він.

Глава ВООЗ підкреслив, що пріоритетом багатих держав має бути скорочення смертності й допомога всім країнам в досягненні мінімальних цілей вакцинації.

Зазначимо, наприкінці жовтня 2021 року у ВООЗ не виключали, що пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно. Причина - повільна вакцинація у бідних країнах.

Коли закінчиться пандемія COVID-19

У листопаді директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге розповів, коли можна буде заявити про закінчення пандемії COVID-19. За його словами, це станеться, якщо система охорони здоров'я не буде перевантажена. Клюге додав, що "ми повинні навчитися жити з вірусом".

Тим часом американський мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав терміни закінчення пандемії коронавірусу. За його словами, це трапиться, коли смертність від коронавірусу і загальний рівень інфікування досягнуть середніх показників сезонного грипу. Якщо точніше, то планується, що такий результат буде до середини 2022 року.

Эпідеміологи прогнозують, що пандемія коронавірусу може завершитися в деяких країнах у 2022 році. Зокрема, мова йде про США, Велику Британію, Португалію та Індію. Жителі цих країн матимуть певне поєднання високого рівня вакцинації та природного імунітету, а COVID може перейти у форму сезонної хвороби.

Експерти одного з найбільших банків світу JP Morgan також погоджуються, що новий 2022 рік ознаменує закінчення пандемії коронавірусу та повне відновлення світової економіки.

13 грудня глава Міністерства охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що в найближчі роки людство не зможе повністю перемогти коронавірус. За його словами, це пов'язано з постійними мутаціями COVID-19, проте вакцинація здатна забезпечити захист.

21 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Новий рік 2022 може стати роком припинення пандемії коронавірусу. Надії покладають на розробку вакцин другого і третього покоління, а також на подальший розвиток протимікробних препаратів та інших інновацій. Експерти ВООЗ припустили, що захворювання на COVID-19 стане відносно легким, і йому можна буде легко запобігти та лікувати.

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