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Карась спрогнозував, чи зможуть "пригожинці" з Білорусі погрожувати Польщі та Литві

Дмитро Відоменко
28 липня 2023, 17:11 оновлено 28 липня, 17:13
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Євген Карась переконаний, що вкидання і провокації росіян з приводу Литви і Польщі ‒ психологічний блеф Кремля.
Пригожин, Карась
Як вважає Євген Карась, російські окупанти надзвичайно ослаблені боями з ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Частина військ ПВК "Вагнера", які перебувають зараз у Білорусі, навряд чи зможуть серйозно загрожувати Польщі та країнам Балтії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

"Я був у Польщі у 2022 році на навчаннях, і там цілодобово працюють полігони, є купа військ. тому я думаю, якщо "вагнерівці" сунуться з Білорусі, то поляки на це не реагуватимуть. І це, в принципі, нам вигідно. Але вони цього не зроблять, бо розуміють, чим все закінчиться. Польща не буде зволікати. І на тлі того, що ми зробили з російською армією, будь-кому поки вигідно з ними воювати", - сказав він.

Як вважає Карась, російські окупанти надзвичайно ослаблені боями з ЗСУ.

відео дня

"Адже саме Україна взяла на себе основний удар, поховала "другу армію світу", у якої вже понад 300 тисяч загиблих і близько 600 – поранених. Причому це був кадровий "кістяк". Половини танків, кращих їх танків, теж вже немає, і до того ж вони ще "подарували" нам набагато більше танків, ніж країни Заходу. Тільки за півтора останніх місяці були вибиті 1 000 стволів артилерії РФ, ППО зараз вибивається рекордними числами. Само собою, зараз і Ердоган в Сирії, і Польща – хто завгодно з Росією може воювати, тому що вона ослаблена. Зараз Росгвардіі передають танки (причому не найгірші) для захисту від чергового бунту. А чому передають танки? Бо коли Пригожин пішов на Москву, там нікого не було, бо, виявляється, все було кинуто на фронт. Відповідно, Росія ослаблена, і якісь провокації "вагнервці" можуть робити. Але це, скоріше, на території України ‒ на кордоні щось буде підриватися, на них будуть полювати наші безпілотники і артилерія", - сказав він.

Карась переконаний, що вкидання і провокації росіян з приводу Литви і Польщі ‒ психологічний блеф Кремля.

"Але провокації щодо Литви та Польщі – це психологічний блеф. Для того, щоб частина російської агентури в Європі ще думали, що російська армія "дуже сильна", і тому треба бігом миритися, або росіяни нападуть на Польщу. У плані спроможності по озброєнню шанси на це теж нульові. "Вагнери" приїхали в Білорусь голі. У них немає ні танків, ні БМП – у них все забрали. Тому це теж для нас позитив, тому що на тлі цього з фронту вибула ПВК "Вагнер" – спецпідрозділ російських спецслужб, який був ефективним. Тому Білорусь навіть з "Вагнером" не зможе напасти на Польщу – це смішно. Дві бригади, тобто 8 тисяч осіб, причому сюди належить ще штаб, то це взагалі ні про що. Я думаю, що це психологічні заяви - мовляв, бігом з нами миріться, тому що ми нападемо. Але насправді - бігом миріться, тому що ми всі профукаем", ‒ сказав він.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась - український громадський діяч і активіст, лідер громадської організації С14 (рух суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного з підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

ПВК "Вагнера" в Білорусі

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк днями пояснив, чим небезпечна ПВК Вагнер в Білорусі. Як вважає чиновник, бойовики можуть влаштувати провокації біля кордонів Польщі або країн Балтії. Західному світу в такій ситуації слід посилити військову підтримку України.

Військовий оглядач Олексій Арестович, аналізуючи перебування ПВК Вагнера в Білорусі, назвав найгірші сценарії розвитку подій. На думку аналітика, Росія тиражує інформаційні вкидання, проте провокацій виключати не можна.

Крім того, в Білорусі будують табори ПВК "Вагнера". Відомо, що вже розбили близько 298 наметів, а в одній такій може розміститися до 60 осіб. Можна сказати, що табір розбитий приблизно на 8 000 чоловік.

Інші новини:

Євген Карась новини Білорусі ПВК Вагнера війна Росії та України
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