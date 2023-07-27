"Білорусь буде в повній ізоляції" : біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація

"Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею.

https://glavred.net/world/belarus-budet-v-polnoy-izolyacii-vozle-granic-es-serezno-nakalyaetsya-situaciya-10488949.html Посилання скопійоване

Білорусь може опинитися в повній ізоляції / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Радіо Свобода

Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців". Прямо поблизу кордонів з Польщею найманці ПВК "Вагнер" почала підготовку білоруського спецназу. Про це повідомляє Reuters.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Європі вторгненням. Він нахабно заявляв про те, що "напад" на Білорусь він розцінить як "напад" на РФ. Він звинуватив Польщу в територіальних амбіціях щодо колишнього СРСР.

Польща вже почала займатися перекиданням військових частин на схід, щоб убезпечити себе від можливого вторгнення окупантів з боку Білорусі.

відео дня

"Безсумнівно, якщо будуть серйозні інциденти за участю групи "Вагнера" на кордонах країн НАТО і країн ЄС, таких як Польща, Литва або Латвія, ми, безумовно, будемо діяти разом. Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на цей час, то ми перейдемо до повної ізоляції Білорусі", - сказав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"Вагнер" в Білорусі

Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що у Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.

Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера. Відомо, що вже розбили близько 298 наметів, а в одному такому може розміститися до 60 осіб. Можна сказати, що табір розбитий приблизно для 8 000 осіб.

Інші новини: