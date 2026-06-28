У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

Головне:
- ССО України уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ
- Ярославський НПЗ входить до п’ятірки найбільших у Росії
- Завод виробляє бензин, дизпаливо для військової техніки та авіаційний гас
У ніч на 28 червня Сили спеціальних операцій України уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ. Він входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ. Про це повідомили ССО.
За даними військових, операція Deep Strike була проведена у взаємодії з підпільним рухом на території Росії "Черная искра". Підприємство входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів РФ за обсягами первинної переробки з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.
Ярославський НПЗ виробляє бензин високих стандартів, дизельне пальне для військової техніки та авіаційний гас. Водночас завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом Москви та Центрального федерального округу РФ, що робить його важливим елементом паливної інфраструктури Росії.
У ССО зазначають, що такі операції є частиною системного тиску на нафтогазову галузь держави-агресора. Українські спецпризначенці продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які забезпечують військову машину РФ.
"Сили спеціальних операцій продовжують свої далекобійні санкції проти нафтогазової галузі Росії", - йдеться у повідомленні.
Як удари по Росії можуть вплинути на хід війни - думка експерта
Експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар зазначив, що через значну територію Росії створити суцільну систему захисту всіх стратегічних об’єктів практично неможливо. Через це в обороні виникають слабкі місця, які можуть використовуватися для уражень.
Водночас, за його словами, вирішальне значення має не окремий удар, а комплексний тиск на всю військово-економічну систему РФ. Він підкреслив, що поряд із проблемами в техніці та мобілізаційних ресурсах дедалі відчутнішими стають труднощі в енергетичному секторі, які безпосередньо впливають на можливості ведення війни.
"Війна – це гроші. Саме гроші дають можливість виробляти техніку, боєприпаси, паливо для фронту, зокрема, для ведення наступальних дій. Немає грошей – немає війни", - зазначив експерт.
Удари по території РФ - новини за темою
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в окупованому Криму Сили оборони уразили залізничний міст у районі Ічкі, який окупанти використовують для перекидання військ і постачання. Також знищено склад боєприпасів у районі Амвросіївки на Донеччині.
Крім цього, СБУ спільно з підрозділами Сил оборони України завдала удару по нафтопереробному заводу "Слов’янський" у Краснодарському краї РФ. Він розташований більш ніж за 300 км від українського кордону.
Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський підтвердив ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі та підприємства в Тамбовській області РФ, яке залучене до виробництва російського озброєння.
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Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ
ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.
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