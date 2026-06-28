Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

Руслана Заклінська
28 червня 2026, 18:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Підприємство забезпечує паливом Москву та центральні регіони РФ.
У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці
Ярославський НПЗ / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/exilenova_plus

Головне:

  • ССО України уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ
  • Ярославський НПЗ входить до п’ятірки найбільших у Росії
  • Завод виробляє бензин, дизпаливо для військової техніки та авіаційний гас

У ніч на 28 червня Сили спеціальних операцій України уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ. Він входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ. Про це повідомили ССО.

За даними військових, операція Deep Strike була проведена у взаємодії з підпільним рухом на території Росії "Черная искра". Підприємство входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів РФ за обсягами первинної переробки з потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

відео дня

Ярославський НПЗ виробляє бензин високих стандартів, дизельне пальне для військової техніки та авіаційний гас. Водночас завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом Москви та Центрального федерального округу РФ, що робить його важливим елементом паливної інфраструктури Росії.

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці
Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

У ССО зазначають, що такі операції є частиною системного тиску на нафтогазову галузь держави-агресора. Українські спецпризначенці продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які забезпечують військову машину РФ.

"Сили спеціальних операцій продовжують свої далекобійні санкції проти нафтогазової галузі Росії", - йдеться у повідомленні.

Як удари по Росії можуть вплинути на хід війни - думка експерта

Експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар зазначив, що через значну територію Росії створити суцільну систему захисту всіх стратегічних об’єктів практично неможливо. Через це в обороні виникають слабкі місця, які можуть використовуватися для уражень.

Водночас, за його словами, вирішальне значення має не окремий удар, а комплексний тиск на всю військово-економічну систему РФ. Він підкреслив, що поряд із проблемами в техніці та мобілізаційних ресурсах дедалі відчутнішими стають труднощі в енергетичному секторі, які безпосередньо впливають на можливості ведення війни.

"Війна – це гроші. Саме гроші дають можливість виробляти техніку, боєприпаси, паливо для фронту, зокрема, для ведення наступальних дій. Немає грошей – немає війни", - зазначив експерт.

Удари по території РФ - новини за темою

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в окупованому Криму Сили оборони уразили залізничний міст у районі Ічкі, який окупанти використовують для перекидання військ і постачання. Також знищено склад боєприпасів у районі Амвросіївки на Донеччині.

Крім цього, СБУ спільно з підрозділами Сил оборони України завдала удару по нафтопереробному заводу "Слов’янський" у Краснодарському краї РФ. Він розташований більш ніж за 300 км від українського кордону.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський підтвердив ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі та підприємства в Тамбовській області РФ, яке залучене до виробництва російського озброєння.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні НПЗ Сили спеціальних операцій війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

21:26Україна
Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

19:13Україна
У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

18:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

Як красиво назвати Сергія українською: варіанти, які замінять русифіковані форми

Як красиво назвати Сергія українською: варіанти, які замінять русифіковані форми

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

Китайський гороскоп на завтра, 29 червня: Собакам — зустріч, Бикам — поради

Китайський гороскоп на завтра, 29 червня: Собакам — зустріч, Бикам — поради

Останні новини

21:26

"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

21:07

Кому чекати подарунків, доленосних зустрічей та удачі: гороскоп на липень 2026Відео

21:06

Помідори виростуть гігантськими та солодкими: проста дія, про яку знають одиниціВідео

20:25

Мухи зникнуть з дому просто на очах: несподіваний спосіб діє навіть у спекуВідео

19:25

Нова мобілізація у РФ: в РНБО розкрили єдиний сценарій та наслідки

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
19:13

Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

18:56

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

18:25

Рушники повернуть свіжість знову: розкрито простий секрет ідеального пранняВідео

18:14

Ретроградний Меркурій підготував випробування для 6 знаків зодіаку до 23 липня

Реклама
18:11

Що робити, якщо вжалили бджола або оса: як швидко зняти набряк і свербіж

18:02

Секрет рясного врожаю огірків: чому досвідчені городники поливають їх дріжджами

17:50

Путін заговорив про зміну планів у війні і "доленосний" час для РФВідео

17:23

Перекрито маршрут перекидання військ РФ: у Криму підірвано важливий залізничний міст

17:12

Кому пощастить із грошима: три китайські знаки зодіаку початку липня

17:04

Нагороди присуджено посмертно: Гіга та ADAM отримали важливі державні нагороди

16:39

Повністю закрити чи залишити щілину: як жалюзі рятують дім від спеки

16:32

Не Севастополь: яке місто в Криму стало столицею цілої державиВідео

16:31

Україну накриє хвиля аномальної спеки: коли розжарить до +38

16:30

Потужні вибухи нафтових резервуарів: СБУ завдала удару по великому НПЗ у РФ

16:26

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

Реклама
16:16

Кухонні острівці більше не в моді: дизайнери назвали кращу альтернативу

16:07

Чи можна змивати туалетний папір в унітаз: сантехнік попередив про загрозуВідео

16:02

Володимир Дантес після розриву з Кацуріною показав свою нову обраницю - фото

15:50

Гороскоп за датою народження на липень 2026: на кого чекають кардинальні зміни

15:40

Що носити замість джинсів влітку: 7 зручних варіантів, які не бояться спекиВідео

15:17

"На знак подяки": у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івану МазепіФото

15:16

Гороскоп на завтра, 29 червня: Ракам - нові можливості, Водоліям - конфлікт

15:00

Земля після часнику та цибулі: що посадити для другого врожаю восени

14:56

40 днів для Путіна: як Україна змусить Росію припинити війнуВідео

14:19

Плутають із вужем: де в Україні мешкає найотруйніша змія і як її розпізнатиВідео

14:12

Весілля зняли на стару камеру покійного батька - побачене на фото шокувало наречену

14:06

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаюВідео

13:52

Федінчик вперше публічно відреагував на заручини Денисенко — деталіВідео

13:31

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

13:31

The Times про Крим: Кремль може піти на переговори або різко підвищити ставки

13:08

Чим замінити "тещин язик" та зекономити простір: новий тренд для міні-кімнатВідео

13:07

Спека нищить помідори: як правильно захистити грядки та зберегти зав'язь

12:42

Україна завдала потужного удару по РФ у День Конституції: Зеленський розкрив подробиці

12:41

"Чоловік і дружина": Даша Квіткова та футболіст Бражко відгуляли розкішне весілляВідео

12:21

Любовний гороскоп з 29 червня по 5 липня: Овнам — емоції, Тельцям — спокій

Реклама
12:12

Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є загиблий та пораненіФото

12:11

Комарі безслідно зникнуть з саду: один простий засіб відлякуватиме їх усе літо

11:48

"Гроші не могли просто зникнути": із терміналами "ПриватБанку" почалися серйозні проблеми

11:47

Китайський гороскоп на завтра, 29 червня: Собакам — зустріч, Бикам — поради

11:46

Не примха, а геніальний розрахунок: чому в Англії будують хвилясті паркани

11:31

Гороскоп Таро на тиждень 29 червня - 5 липня: Овнам — визнання, Дівам — тривоги

11:06

Забуте українське слово "блуква": що воно насправді означає

10:59

Чому 29 червня не можна важко працювати: яке церковне свято

10:58

У ці дати клюватиме найкраще: місячний календар рибалки на липень 2026Відео

10:55

"Прийшли вовчиці Винника": на концерті Барських відбулася сутичкаВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти