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Удар по гіганту "Лукойла": у РФ палає один із найпотужніших НПЗ, що постачав паливо армії

Анна Ярославська
2 липня 2026, 08:45
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Безпілотники атакували Кстовський нафтопереробний завод у Нижньогородській області.
Напад на нафтопереробний завод у Кстово
Безпілотники завдали удару по великому НПЗ у Кстово / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Під удар дронів потрапив один із чотирьох найпотужніших НПЗ Росії
  • Потужність атакованого заводу в Кстово - 17 млн тонн нафти на рік
  • Це щонайменше третя атака на гіганта нафтопереробки у 2026 році

Вранці 2 липня територію країни-агресора РФ атакували дрони. Під удар потрапив один із найбільших НПЗ Росії - Кстовський нафтопереробний завод компанії "ЛУКойл", розташований у Нижньогородській області. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Як зазначає російський Telegram-канал Astra, поруч із НПЗ розташована Новогорківська ТЕЦ.

відео дня
Удар по нафтопереробному заводу
Удар по НПЗ / Фото: t.me/astrapress

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один із гігантів російської нафтопереробки, що входить до четвірки найпотужніших НПЗ країни. Проектна потужність заводу становить 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, бітум та інші нафтопродукти.

НПЗ у Кстово атакували дрони
НПЗ у Кстово атакували дрони / Фото: t.me/exilenova_plus

Кстовський НПЗ відіграє ключову роль в енергетичній системі РФ. Він забезпечує паливом не лише цивільний сектор, а й безпосередньо працює на російську військову логістику, постачаючи пальне для потреб армії.

Тим часом губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що за ніч сили ППО нібито знищили 30 українських безпілотників. За його словами, падіння уламків спричинило "некритичні пошкодження одного промислового об’єкта та кількох житлових будинків". Загинула одна людина, ще четверо - постраждали.

Раніше "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" зазнав атак у травні та квітні 2026 року.

Удар по гіганту
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на тил окупантів - новини

Як писав Главред, вранці 1 червня в російській Пензі пролунали вибухи. Над містом піднялися стовпи диму. Перед цим у регіоні було оголошено про небезпеку атаки БПЛА.

Монітори повідомляли, що під удар дронів потрапили місцевий підшипниковий завод і фабрика "Маяк". Також було атаковано АТ "НДІФІ".

Пізніше в Генштабі ЗСУ уточнили, що підрозділи Сил оборони України вразили АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" у Пензенській області РФ. Масштаби збитків уточнюються.

У ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

23 червня в російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно стовпи чорного диму.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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