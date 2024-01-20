У ЗСУ оцінили систему ППО в РФ: "Там прохідний двір"

Москва, Петербург, бункери Путіна будуть більш-менш чимось захищені, на решті території Росії - інша ситуація.

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Окупанти стягнули сили ППО в анексований Крим та на передову, але прибрали їх з регіонів РФ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, МО РФ

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував ситуацію з силами ППО в РФ. За його словами, на території країни-агресора - "прохідний двір", і українські безпілотники спокійно долітають вглиб Росії.

За словами Ігната, окупанти стягнули сили ППО в анексований Крим і на передову, але прибрали їх з регіонів РФ.

"Те, що вони лінію зіткнення ним наситили - 100%, те, що Крим насичений - 200%. Але бачите, що інша російська територія не так вже й насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір", - сказав Ігнат в інтерв'ю Focus.

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Представник Повітряних сил додав, що Москва, Петербург, бункери Путіна будуть більш-менш чимось захищені, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до нафтобаз в інших містах.

"Це дуже хороший знак. Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО йде за планом", що війна їх не торкнеться. Тепер стосується всіх. Це отримували і ми, на жаль, упродовж цих двох років - пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони... Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетів і поклав їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів", - додав Ігнат.

БПЛА вдарив по нафтобазі росіян під Петербургом

У ніч на 18 січня дрони атакували нафтобазу в Ленінградській області. У ГУР підтвердили удари по цілях. У спецслужбах зазначають, що така атака - не перша, "але є відмінності, і ворог їх відчув".

Під час атаки безпілотників по нафтобазі РФ дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що нафтобазу в Ленінградській області вразив український дрон, який подолав 1230 км. Він запевнив, що Україна може виробляти "більше" таких дронів.

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