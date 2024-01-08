У Повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51

Як сказав в ефірі єдиного телемарафону спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат, відсоток успішних збивань в цілому залишається колишнім

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Вранці 8 січня російські окупанти випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити - Ігнат / колаж Главред, скріншот з відео

Вранці в понеділок, 8 січня, під час масованої атаки країни-агресора Росії по Україні українському ППО вдалося збити ворожих 18 ракет, а відсоток успішних збиття в цілому залишається колишнім. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Велика кількість була балістичних ракет, такі цілі можна збивати тільки засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні (8 січня – Главред), тому що багато хто говорить, що не дуже високий відсоток збивання. Відсоток залишається незмінним. [...] Звичайно, Х-101 хотілося і більше збити, але 18 з 24 теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу. [...] Бачите, зменшуються атаки. Те, що було 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз є 59", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше вранці в понеділок, 8 січня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ інформували про пуски крилатих і балістичних ракет, в тому числі і з території тимчасово анексованого Криму.

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У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, військові країни-агресора РФ вранці 8 січня випустили по Україні 51 ракету, 18 вдалося збити.

Російські військові регулярно обстрілюють територію України, які знаходяться в досяжності їх ракет, безпілотників, артилерії і РСЗВ – в тому числі і цивільні об'єкти.

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