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Дрони і ракети можуть долетіти до західних кордонів: РФ готує потужний удар — ЗСУ

Олексій Тесля
20 січня 2024, 13:49
РФ намагається перевантажити систему ППО, щоб ракета або дрон долетіли до цілі, пояснив Юрій Ігнат.
Гнат
Юрій Ігнат розповів про тактику ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Основною метою повітряних атак росіян по території України є нанесення удару ракетою або дроном по конкретній "мітці", наприклад об'єкту критичної інфраструктури або оборонному підприємству спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Не можна сказати, що наноситься удар для того, щоб виснажити ППО, щоб ми витратили ракети, це неправильно. Кожна ракета, кожен дрон летить по своїй цілі. У кожної ракети є мітка, куди вона повинна влучити. Або це об'єкт критичної інфраструктури, або це оборонне якесь підприємство, або це військовий об'єкт, склади якісь і так далі. Вони все роблять не просто так. Кожна ракета має свою ціль, і дрон в тому числі", - пояснив він в інтерв'ю Фокусу.

Разом з тим представник ЗСУ зазначив, що кожна ворожа атака великою кількістю засобів повітряного нападу, ракет і дронів, розосереджують увагу всієї протиповітряної оборони, всіх Сил оборони.

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При цьому він нагадав про те, що система протиповітряної оборони України складається з багатьох частин і елементів, серед яких:

  • винищувальна авіація;
  • зенітні ракетні підрозділи;
  • радіотехнічні війська, які виявляють цілі;
  • мале ППО у складі Сухопутних військ та інших сил оборони;
  • мобільні вогневі групи.

"Це все отримає ось таке величезне навантаження одночасне. Спочатку дрони летять, розвідка боєм, як то кажуть. Потім після дронів летять ракети на різних напрямках", — уточнив речник командування ЗС.

Він також зазначив, що українська ППО зосереджена на локальному захисті міст і важливих об'єктів.

"Тому, на жаль, і дрони, і ракети можуть летіти далеко, аж до західних кордонів, і вже там, на підступах до своїх потенційних цілей, вони знищується протиповітряною обороною", — вказав співрозмовник.

Ігнат додав, що найчастіше окупанти намагаються перевантажити систему ППО, щоб ракета або дрон долетіли до запланованої цілі: "езумовно, ворог під час атаки такої великої кількості ракет та дронів намагається перевантажити нашу протиповітряну оборону, для того, щоб якомога більше цих засобів, якими він б’є, потрапило до своєї мети".

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами "Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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