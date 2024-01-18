ГУР дістало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нафтобаза - ЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в ніч на 18 січня - за допомогою дронів була атакована нафтобаза в Ленінградській області РФ. Є підтвердження влучання по цілях. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах.
Повідомляється, що операція ГУР проводилася "із залученням сучасних українських засобів".
Наразі триває збір даних, втім, вже відомо про підтверджені влучання по цілях.
Також співрозмовник в коментарі виданню зазначив, що тепер військові об'єкти Пітера і Ленінградської області перебувають "у зоні досяжності українських сил".
На питання, чи вперше українським дронам вдалося дістатися до Ленінградської області Росії, джерело уточнило, що це було "не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".
Нічні вибухи в РФ
У ніч на 18 січня в місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. Окупанти заявляли про те, що їм нібито вдалося збити дрон, що летів у напрямку російської столиці.
У Міноборони країни-агресора РФ повідомили, що атака дронів була зафіксована близько 00:30.
"Черговими засобами ППО один безпілотний літальний апарат знищений над територією Московської області й один - перехоплений над територією Ленінградської області", - заявили у відомстві Шойгу.
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