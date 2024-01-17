В Україні вперше відбулася повітряна дуель: дрон ЗСУ "пробив" БпЛА окупантів

Оператор ЗСУ в повітрі збив власним дроном ворожий БпЛА, який хотів влаштувати бомбардування.

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В Україні вперше відбулася повітряна дуель / колаж: Главред, фото: скріншот

В Україні вперше в історії сталася повітряна битва між російським і українським дроном. Про це розповіли і показали в Telegram-каналі WarArchive.

Битва безпілотників, в якій переміг коптер захисників України, відбулася біля селища Невельське Донецької області.

Бій у повітрі стався 15 січня в зоні відповідальності та виконання бойових завдань військових 9-го окремого мотопіхотного батальйону тероборони "Вінницькі скіфи" та бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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На кадрах ясно видно, що російський дрон з системою скидання боєприпасу "висів" над позиціями захисників України і готувався до скидання гранати. Однак українським військовим вдалося направити свою техніку на російський дрон, після чого він впав і вибухнув, але не заподіяв шкоди цілі, яку виставили вороги.

"Війни коптерів. Наш дрон бере на таран російський. Той у свою чергу був споряджений скиданням. На моїй пам'яті це перший такий випадок", - повідомив адміністратор Telegram-каналу.

Повітряний бій безпілотників / скріншот

Досягнення українських військових

Нагадаємо, українські військові збили на півдні України одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також, Україна офіційно підтвердила збиття російських літаків А-50 і Іл-22 в Азовському морі 14 січня. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряні сили за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї!",- написав він.

Крім іншого, українському льотчику Владиславу з позивним "Волиняка" під час бойового завдання вдалося уникнути атаки окупантів з ПЗРК. Про це він розповів у сюжеті про українських пілотів на ютуб-каналі SportArena. За словами Владислава, під час одного з бойових польотів він побачив, як по його вертольоту ворожа армія випустила снаряди з ПЗРК.

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