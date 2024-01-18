Удар по нафтобазі під Петербургом: дрон пролетів понад 1000 км - Камишін

Нафтобазу у Ленінградській області уразив український дрон, який подолав 1230 км, розповів у Давосі міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
Він запевнив, що Україна може виробляти "більше" таких дронів.
"Ми можемо виробляти все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій", - сказав Камишін.відео дня
Окремо міністр наголосив, що ворога теж не варто недооцінювати, оскільки Росія багато що повторює за Україною.
"Росіяни почали з того, що копіювали і відтворювали, але неправильно недооцінювати ворога. Вони непогано повторюють, але вони "вертикальні", а ми - "горизонтальні". У нас 200 компаній, які виробляють усе, що літає, ходить по землі, на воді, під водою", - поділився Камишін.
БПЛА ударив по нафтобазі росіян під Петербургом
У ніч на 18 січня дрони атакували нафтобазу у Ленінградській області. ГУР підтверджує удари по цілях. А проте триває збір даних щодо пошкоджень, завданих військовому обʼєкту окупантів.
У спецслужбах наголошують, що така атака - не перша, "але є відмінності, і ворог їх відчув".
При цьому під час атаки безпілотників по нафтобазі РФ дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї.
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