Удар по нафтобазі під Петербургом: дрон пролетів понад 1000 км - Камишін

А проте й здібності російських окупантів усе повторювати теж не варто недооцінювати, зазначив міністр.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-naftobazi-pid-peterburgom-dron-proletiv-ponad-1000-km-kamishin-10534409.html Посилання скопійоване

Українські БПЛА вдарили по нафтобазі РФ і пролетіли над резиденцією Путіна / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Нафтобазу у Ленінградській області уразив український дрон, який подолав 1230 км, розповів у Давосі міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він запевнив, що Україна може виробляти "більше" таких дронів.

"Ми можемо виробляти все: від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербургу. Ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі та влучила в ціль. Зараз ми можемо робити їх більше. Асиметрична війна вимагатиме безліч безпілотників. Впевнений, цьогоріч ми побачимо більше таких подій", - сказав Камишін. відео дня

Окремо міністр наголосив, що ворога теж не варто недооцінювати, оскільки Росія багато що повторює за Україною.

"Росіяни почали з того, що копіювали і відтворювали, але неправильно недооцінювати ворога. Вони непогано повторюють, але вони "вертикальні", а ми - "горизонтальні". У нас 200 компаній, які виробляють усе, що літає, ходить по землі, на воді, під водою", - поділився Камишін.

БПЛА ударив по нафтобазі росіян під Петербургом

У ніч на 18 січня дрони атакували нафтобазу у Ленінградській області. ГУР підтверджує удари по цілях. А проте триває збір даних щодо пошкоджень, завданих військовому обʼєкту окупантів.

У спецслужбах наголошують, що така атака - не перша, "але є відмінності, і ворог їх відчув".

При цьому під час атаки безпілотників по нафтобазі РФ дрони пролетіли над резиденцією російського президента Володимира Путіна на Валдаї.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.