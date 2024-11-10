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В Угорщині заговорили про повернення миру в Європу і назвали рік: що відомо

Юрій Берендій
10 листопада 2024, 21:16
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Глава МЗС Угорщини очікує перегляду введення санкції проти Росії та європейської стратегії постачання зброї.
В Угорщині заговорили про повернення миру в Європу і назвали рік: що відомо
Сіярто заговорив про "повернення миру в Європу" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Угорщині очікують від адміністрації Трампа більш мирного підходу
  • Наступний рік може повернути до Європи мир

Результати президентських виборів у США, які відбулися цього тижня та перемога республіканського кандидата створили нову політичну реальність і політичне середовище. Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Telex.

Петер Сіярто зазначив, що нова адміністрація США та американський уряд можуть зайняти більш мирний підхід, протилежний до попередньої про-воєнної позиції, що "спонукає до перегляду неефективної європейської стратегії постачання озброєнь, застосування зброї по території Росії та введення нових санкцій".

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На думку Сіярто, перемога Дональда Трампа створює нову політичну реальність, яка матиме вплив не лише на світову політику, але й на життя Угорщини.

"Перемога республіканського кандидата в президенти означає, що є хороший шанс, що наступний рік може повернути мир в Європу", - вказує він.

Хто такий Петер Сіярто?

Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що двосторонній документ про безпеку між Україною та Угорщиною не буде підписаний через позицію Угорщини щодо вступу України до НАТО.

Представник МЗС Угорщини Мате Пачолай пояснив, що Угорщина не бажає ризикувати "третьою світовою", яку, на їхню думку, може спровокувати членство України в Альянсі. Тому в переговорах щодо угоди про співпрацю не повинно бути згадки про можливість членства України в НАТО.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан підкреслив, що Україна як суверенна держава сама має ухвалювати рішення щодо війни, й Угорщина ніколи не втручалася в її вибір, хоча готова підтримати Україну як сусідню країну.

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