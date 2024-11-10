Підрахунок голосів на виборах у США завершено: скільки отримав Трамп

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні, Гарріс - 70,9 млн.

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У США завершився підрахунок голосів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris ​

Ключові тези:

На виборах у США Дональд Трамп отримав 312 голосів

Новообраний президент США офіційно вступить на посаду 20 січня

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу в Аризоні, що дозволило йому виграти в усіх семи "хитких" штатах. Про це повідомило The Associated Press.

У матеріалі йдеться, що Трамп отримує більшість в Аризоні - ще 11 голосів у колегії виборників. Загалом у Трампа вже 312 голосів виборників. У його опонентки Камали Гарріс - 226 голосів.

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Дональд Трамп також виграв в шести інших так званих "хитких" штатах - Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада.

Аризона довгий час була прихильницею Республіканської партії. Але у 2020 році демократ Джо Байден вперше з 1996 року здобув там перемогу, тому штат перейшов до "хитких".

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%).

Конгрес затвердить голосування Колегії виборників 6 січня. Відомо, що Трамп та його майбутній віцепрезидент Джей ді Венс мають вступити на посаду 20 січня.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

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Як раніше писав Главред, президент України привітав Трампа з перемогою. Він згадав про зустріч з новообраним президентом у вересні, де вони детально обговорили стратегічне партнерство між США та Україною та План перемоги.

Згодом Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Політики обговорили питання співпраці між двома країнами.

Пізніше Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, заявивши, що вона "продовжить боротьбу". Байден високо оцінив її внесок у кампанію. Він зазначив, що її історія відображає найкраще з американської історії та що вона продовжить боротися за американців.

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