Вступу до НАТО не буде: Угорщина відзначилась заявою щодо угоди з Україною

Угорщина не хоче "третьої світової війни", тому у всеосяжні угоді про співпрацю з Україною не має бути згадки про членство в Альянсі, заявив Мате Пачолай.

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Угорщина відкинула пункт про вступ України до НАТО у двосторонній угоді / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключове з заяви:

Угорщина відкинула пункт про вступ України до НАТО у двосторонній угоді

Ключовим в двосторонній угоді є "відновлення прав угорської нацменшини" в Україні відео дня

Угорщина не хоче "третьої світової війни", яку нібито може спровокувати приєднання України до НАТО. Тому під час переговорів про всеосяжну угоду про співпрацю з Україною не має бути згадки про членство Києва в Альянсі. Про це заявив представник МЗС Угорщини Мате Пачолай, пише угорське видання Magyar Nemzet.

"Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію з цього питання, і жодних змін не відбулося. Вступ України до НАТО призведе до початку третьої світової війни", - сказав угорський політик.

Пачолай підтвердив, що між Києвом та Будапештом тривають переговори щодо створення всеосяжної угоди про співпрацю. Речник МЗС Угорщини традиційно стверджує, що угода має включати "відновлення прав угорської нацменшини" в Україні.

Водночас політик заперечив, що питання вступу України до НАТО може бути частиною цієї угоди. За його словами, це "чітко пояснили українській стороні".

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ. Він має спростити розв'язання проблем, що виникають між державами.

Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре заявив, що вступу України до НАТО може спровокувати третю світову війну. Він підкреслив, що Угорщина не бачить "жодної можливості" вступу України до Альянсу.

Як повідомляв Главред, нещодавно прем'єр-Угорщини Віктор Орбан зробив нову суперечливу заяву, стверджуючи, що президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін нібито не хочуть припинення війни. Він заявив, що їхнє бажання продовжувати бойові дії є "поганим" для Європи.

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