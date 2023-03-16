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"Ми відвойовуємо своє": Жданов розповів, як ЗСУ з 500 танками будуть виганяти окупантів з України

16 березня 2023, 23:50
Експерт зауважив, що у російських солдатів відсоток кадрової арміє щодня стає дедалі меншим. Наразі на фронті воюють непідготовлені мобілізовані.
Танк Leopard 1A5, Олег Жданов
Жданов розповів, як ЗСУ з 500 танками будуть виганяти окупантів з України / Вікіпедія, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, як Збройні сили України збираються йти в контрнаступ з 500 танками, якщо країна-агресорка Росія на початку вторгнення не змогла прорвати українську оборону, хоча мала 3000 танків.

Як зазначив Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі, у Росії наразі немає можливості зібрати і 1000 танків на одному оперативному напрямку, щоб завдати удару.

"Її не було від початку: вони розподілили ці танки на дев’яти напрямках як основну ударну силу. Зараз Росія вже не може стягнути танки на один напрямок і зробити такий єдиний броньований прорив на броні. Якщо вони почнуть прибирати танки з будь-якого напрямку, ми одразу перейдемо до контрнаступу. Спершу вони не припускали, що ми будемо сильно чинити спротив, а зараз у них немає такої можливості", - розповів експерт.

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Як зазначив Жданов, українським захисникам буде достатньо і 500 танків, щоб здійснити успішний контрнаступ.

"Ми відвойовуємо своє. Нам буде достатньо 500 танків, щоб ганяти їх по херсонських і донецьких степах, і вигнати їх на територію РФ. А от їм 3000 не вистачило для того, аби взяти Київ за три дні. В цьому різниця між нашою армією та їхнім цим мобілізованим військом. А сьогодні, коли в них йде погіршення якості, вони вже пересідають на танки Т-72 немодернізовані", - пояснив полковник запасу.

Він підкреслив, що у російських солдатів відсоток кадрової арміє щодня стає дедалі меншим. Наразі на фронті воюють непідготовлені мобілізовані. У той час як з українського боку воюють бійці, яких навчають країни-члени НАТО.

"Плюс ми пересідаємо з танка Т-64 на Leopard-2. Є різниця? Є. І в артилерії, і в усьому решта. Зараз от з літаками розберемося ще. Будуть у нас західні літаки", - додав експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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