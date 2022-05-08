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Мобілізація у Росії провалиться, проте ворог посилить групу військ у напрямку Донбасу - експерт

8 травня 2022, 04:55

Окупанти РФ навряд чи перекинуть війська на інші напрямки, адже тоді Україна може вийти на свої кордони на Донбасі, вважає Микола Сунгуровський.

війська РФ
У межах спеціальної мобілізації Москва може мобілізувати 5,5-6 тисяч військових на місяць, проте кампанія за призовом приречена на провал - експерт / Reuters

Окупанти навряд чи перекинуть свої сили на інші напрямки - Сєвєродонецьк, Запоріжжя та Миколаїв, оскільки у такому випадку ЗСУ можуть вийти на кордони Донбасу. Однак вони посилюватимуть своє угруповання на Ізюмському напрямку, щоб не дати українським військам розвивати контрнаступ. У Росії немає сил для інших наступів, але Москва може проводити так звану "спеціальну мобілізацію", яка посприяє підключенню до війни 5,5-6 тисяч військових на місяць. Втім, мобілізація провалиться - нові групи нічим оснащувати, а судячи з пожеж у військкоматах, воювати вони не готові. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що перекидання російських сил з Ізюмського напрямку на інші навряд чи слід очікувати. Інакше Росія може зіткнутися з виходом сил української оборони до адміністративних кордонів на Донбасі. Ворог посилюватиме своє угруповання під Ізюмом, щоб не дати можливості ЗСУ перейти в контрнаступ.

читайте такожРосія мобілізує ще 20-50 тисяч осіб і тиснутиме на чотирьох напрямках - Арестович"Не думаю, що окупанти перекидатимуть сили з Ізюмського напрямку на інші напрямки (Сєвєродонецьк, Запоріжжя, Миколаїв). Так ми дійдемо до наших кордонів на Донбасі. Навпаки, вони будуть посилювати цей напрямок, щоб не дати розвинути наш контрнаступ", - вважає Сунгуровський.

На його думку, посилення ворожого угруповання може відбутися за рахунок тих сил, які ще знаходяться на території РФ. Крім того, вони можуть посилитися за допомогою мобілізації та отримання зброї, що знімається зі зберігання.

Як вважає Сунгуровський, російська влада може проводити якусь "спеціальну мобілізацію" і підключити до військових дій близько 5,5-6 тисяч військових на місяць.

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"Станом на зараз там кожному військовому округу поставлено завдання підготувати по 200 контрактників на тиждень. Це десь 5,5-6 тисяч на місяць. Загальної мобілізації, я думаю, не буде", - сказав експерт.

Також він вважає, що мобілізація у Росії призведе до провалу, а нових військових нічим буде оснащувати.читайте такожАрмія України б'є війська РФ на Харківщині: операція може стати широким контрнаступом - ISW

"Весь патріотизм росіян закінчується на момент отримання повістки у військкомат. Недарма їх там почали палити. Це справа рук самих росіян", - підкреслив Микола Сунгуровський.

Збройні сили України звільняють Харківську область від військ Росії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня зробив заяву про те, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Спікер Банкової Олексій Арестович пояснив, що війська України наразі не переходять у масштабний наступ у відповідь на зайняті російськими окупантами позиції. Дії української армії пов'язані з тактичними наступальними кроками, а не оперативними контрнаступними заходами.

Генеральний штаб ЗСУ 6 травня повідомив, що українські війська звільнили низку населених пунктів на північному сході Харківської області – Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога. Частково було встановлено контроль над Черкаськими Тишками.

Російські Telegram-канали 6 травня написали, що після підриву мосту через річку Муром між Руськими та Черкаськими Тишками, загроза оточення війська Росії з боку ЗСУ стала очевидною. У підсумку російські військові підрозділи змушені були вивести свої війська з Циркунів, Черкаських Тишок і Липців. Зазначалося, що окупанти змістилися на північ.

У Генштабі ЗСУ 7 травня підтвердили повернення Циркунів. Однак командування зазначило, що окупанти РФ посилили своє угруповання і намагаються не допустити просування сил оборони України у напрямку до державного кордону.

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