У Росії скоро може початися мобілізація - The Guardian

У Росії може початися мобілізація / Reuters

У Росії незабаром може розпочатися масова мобілізація населення для війни в Україні. Це станеться, коли влада завербує людей у бідних регіонах. Про це заявили західні чиновники, повідомляє The Guardian.

Загальна мобілізація стане для Москви "визнанням провалу" у війні, яку Росія розв'язала проти України.

За даними чиновників, Кремль боїться, що офіційна мобілізація може призвести до масових заворушень у містах. Щоб цього уникнути, влада вербує людей в бідних районах країни.

Західні чиновники також не змогли не звернути увагу на тему здоров'я Путіна.

"Президентські вибори 2024 року безумовно виглядають більш цікавими, ніж, можливо, півроку тому, - сказали вони.

Вони заявили, що поки не бачать прямої загрози позиції російського президента з боку еліти або населення.

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Раніше Михайло Самусь заявляв, що війна в Україні може призвести до повного знищення путінського режиму і до знищення того режиму, який буде після нього у випадку, якщо він не буде демократичним. Крім того, експерт припускає, що війна може тривати роками.

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