У Росії скоро може початися мобілізація - The Guardian

Мобілізація в РФ почнеться після того, як влада завербує людей в бідних регіонах країни.
У Росії незабаром може розпочатися масова мобілізація населення для війни в Україні. Це станеться, коли влада завербує людей у бідних регіонах. Про це заявили західні чиновники, повідомляє The Guardian.
Загальна мобілізація стане для Москви "визнанням провалу" у війні, яку Росія розв'язала проти України.
За даними чиновників, Кремль боїться, що офіційна мобілізація може призвести до масових заворушень у містах. Щоб цього уникнути, влада вербує людей в бідних районах країни.
Західні чиновники також не змогли не звернути увагу на тему здоров'я Путіна.
"Президентські вибори 2024 року безумовно виглядають більш цікавими, ніж, можливо, півроку тому, - сказали вони.
Вони заявили, що поки не бачать прямої загрози позиції російського президента з боку еліти або населення.
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Раніше Михайло Самусь заявляв, що війна в Україні може призвести до повного знищення путінського режиму і до знищення того режиму, який буде після нього у випадку, якщо він не буде демократичним. Крім того, експерт припускає, що війна може тривати роками.
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