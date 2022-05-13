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Росія запустила приховану мобілізацію і дістає із запасів військову техніку 1960-1980-х років - ГУР

13 травня 2022, 11:17

Москва вивчає варіанти із призовом до армії в будь-який момент і підвищенням відповідальності за ухилення від проходження служби, сказали в розвідці.

Російські війська
Російська влада проводить фактичну мобілізацію і призиває резервістів - ГУР / Reuters

Росія запустила приховану мобілізацію і проводить призов резервістів. Мобілізацію наразі не оголошено публічно, оскільки ситуація стане ударом по економіці країни в умовах санкцій, а причину призову влада не зможе пояснити суспільству. Держава вивчає можливість внесення змін, пов'язаних з оголошенням призову в будь-який момент і посиленням відповідальності за ухилення від військової служби. Відбувається розконсервація військової техніки 1960-1980 років. Боєздатність такої техніки під питанням. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що прихована мобілізація реалізується за двома напрямками – фактична мобілізація і призов резервістів.

читайте такожРосія мобілізує ще 20-50 тисяч осіб і тиснутиме на чотирьох напрямках - Арестович"Перший - це фактична мобілізація, а другий - використання резервістів. У них це називається БАРС - бойовий армійський резерв країни, тобто це по суті резервісти, яких на короткострокові контракти залучають до виконання бойових дій. Ці факти абсолютно підтверджені, у нас є полонені, які були залучені за цією системою", - зазначив Буданов.

За його словами, Росія публічно не заявляє про мобілізацію, побоюючись удару по економіці в умовах санкцій. При цьому влада не зможе пояснити, чому йде призов на війну, коли "у армії РФ все йде за планом"

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Крім того, розвідка має відомості, згідно з якими у Росії вивчають зміни, пов'язані із запуском призову в будь-який момент, і підвищенням відповідальності за ухилення від військової служби.

Також Кирило Буданов підкреслив, що російська влада фіксує нестачу військової техніки. Їм доводиться розконсервувати запаси 1960-1980 років на складах. Така техніка може вважатися бойовою тільки умовно.

Мобілізація у Росії

Американський військовий історик російського походження Макс Бут вважає, що Путін не зможе провести мобілізацію у Росії. Держава призиває близько 260 тисяч військових протягом одного року. Але навіть якщо в Україну відправлятимуться всі військовозобов'язані, їм доведеться навчатися протягом 4 місяців. І навіть після цього війська будуть з низькою якістю підготовки та мотивації.

Військовий експерт Микола Сунгуровський вважає, що влада Росії має намір посилити своє військове угруповання на Ізюмському напрямку. Навряд чи вони перекинуть свої війська на інші напрямки, тому що за подібного сценарію вони можуть втратити Донбас. Росія може проводити так звану "спеціальну мобілізацію", яка приречена на провал, оскільки нові військові не хочуть воювати, а оснащувати їх нічим.

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