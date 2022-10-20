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В Україні ліквідовали майора-"любителя рольових ігор" зі Свердловської області

20 жовтня 2022, 02:11

Олексій Скочков, імовірно, був призваний до російської окупаційної армії в рамках часткової мобілізації.

Олексій Скочков
Олексій Скочков знайшов свою смерть в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні ліквідований російський майор Олексій Скочков з міста Верхня Салда Свердловської області Росії, який був призваний в армію в рамках часткової мобілізації.

Поховають окупанта 20 жовтня. Про це написав у Facebook відомий експерт з пошуку у відкритих базах даних Іраклій Комахідзе.

"Ліквідований любитель рольових ігор, майор-мобік з м. Верхня Салда. Верхньосалдинське металургійне виробниче об'єднання ВСМПО-АВТОТРАНС-ЦЕХ 81 Свердловської області сповіщає про загибель у "сво" в Україні, колеги - майора Олексія Скочкова, прощання з яким відбудеться 20 жовтня", - написав Комахідзе та опублікував фото Скочкова, зокрема і в маскарадних костюмах.

В Україні ліквідовали майора-'любителя рольових ігор' зі Свердловської області
В Україні ліквідовали майора-'любителя рольових ігор' зі Свердловської області
Фото facebook.com/irakli.komaxidze
В Україні ліквідовали майора-'любителя рольових ігор' зі Свердловської області
Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Як повідомляв Главред, захисники України ліквідували чергового російського окупанта. Він був учителем різьби по дереву церковнопарафіяльної школи в РФ, але це не завадило йому поїхати вбивати українців.

Раніше на війні в Україні ЗСУ ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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