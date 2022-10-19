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Роту зі 100 окупантів на Херсонщині знищили за 3 дні: 8 уцілілих через 10 днів без їжі прийшли до ЗСУ

19 жовтня 2022, 12:32

Загарбників лише через 2 дні після мобілізації кинули на передову і лишили там самих. За ними не приїжджали і не передавали їм їжу.

Российские военные, украинские военные, ВСУ
ЗСУ за 3 дні знищили роту зі 100 мобілізованих окупантів / Генштаб ЗСУ, Telegram

У Херсонській області за три дні загинула майже вся рота мобілізованих окупантів – зі 100 осіб вижили тільки восьмеро.

Щоб посилити правобережжя в області, російське військове командування перекинуло на одну з дільниць роту зі 100 мобілізованих. Їх кинули на фронт лише через два дні після того, як мобілізували – повістки вони отримали 23 вересня, а вже 25-го опинилися на передовій. Про це розповідає "24 канал" із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Роту залишили на позиції, наказавши "тримати кожен метр землі". Проте їм дали тільки 50 сухпайків, маленький запас води і по 3 магазини з патронами на кожного.

Угруповання зазнало втрат уже в перші години після того, як їх лишили на позиції. П’ятьох із них вбило снарядом, ще троє отримали поранення. Ще через кілька днів, 27 вересня, зі ста осіб залишилося 40. Наступного дня, 28 вересня, їх лишилося тільки восьмеро.

Ні після перших втрат і поранень солдатів, ні після наступних до них на допомогу ніхто не приїхав. Вони чекали, що окупанти принаймні відправлять когось для евакуації поранених, проте про них ніби "забули". Упродовж цих днів загарбникам також не підвозили їжу.

Восьмеро окупантів, які вижили, вирушили блукати у найближчим лісосмугах. Вони довго переховувалися у "сірій зоні". При цьому час від часу поверталися на свою позицію – думали, що може за ними ще хтось повернеться.

При цьому командування загарбників не могло не знати про уцілілих окупантів, адже над ними постійно кружляв російський дрон.

Коли порятунку від "своїх" окупанти не дочекалися, то через 10 днів голодного блукання вирушили у бік позицій ЗСУ, щоб здатися у полон.

Наступ українських військових на Херсонщині

Раніше у ЗСУ розповіли, що українські воїни продовжують успішну контрнаступальну операцію у Херсонській області. До окупованого Херсона залишилося вже не так далеко, проте про звільнення міста говорити поки зарано.

Колаборант Володимир Сальдо оголосив, що жителів тимчасово захоплених районів Херсонської області збираються вивозити на лівий берег Дніпра. За словами Сальдо, окупанти в Херсоні готуються до наступу захисників України і створюють нібито "оборонні укріплення".

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть відвести свої війська з Херсона. Але вони намагаються зберегти херсонське угруповання військ, щоб після відведення перекинути його на інший напрямок. Ці війська країна-агресорка РФ може відправити на повторний штурм Києва, або ж на Донецький напрямок.

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мобілізація війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область
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