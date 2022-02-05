Росія може використовувати Північний потік-2 проти Німеччини - віце-канцлер Хабек

У Німеччині попередили про негативні наслідки запуску газопроводу Північний потік-2 / Фото Reuters

Запуск газопроводу Північний потік-2 збільшить залежність від російського газу. Крім того, Росія може використовувати газопровід проти Німеччини. Таку думку озвучив віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек.

Представник "зелених" в німецькому уряді впевнений, що "геополітично Північний потік-2 не лише збільшує залежність від російського газу, але і концентрацію на вразливому маршруті поставок", пише видання Funke.

За словами Хабека, Північний потік-2 збільшує потребу в диверсифікації поставок газу.

"Останні кілька тижнів і конфлікт на Сході України посилили нашу стурбованість тим, що Росія також буде використовувати свої поставки газу проти інтересів Німеччини", - додав він.

Віце-канцлер додав: якщо Росія нападе на Україну, "можливі будь-які санкції, які змусять Росію піти". За його словами, ситуація наразі хитка, метою повинна бути деескалація.

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"Водночас справедливо те, що США та Європейський Союз одноголосно заявили: якщо Росія вторгнеться в Україну, вона заплатить за це високу економічну ціну", - вважає він.

Зазначимо, у федеральному уряді Німеччини існують різні позиції з приводу трубопроводу СП-2. "Зелені", зокрема, критично ставляться до проекту, врдночас партнер по коаліції Соціал-демократична партія Німеччини закликає не відмовлятися від проекту.

Як повідомляв Главред, німецький посол в США Емілі Хабер заявила, що Росія змушена буде заплатити ціну, якщо піде на військове вторгнення в Україну або буде використовувати газ в якості політичної зброї проти Європи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МЗС Анналена Бербок будуть готові розглянути будь-які санкції щодо Москви, включаючи обмеження щодо Північного потоку-2.

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