Загроза військового вторгнення РФ в Україну і ФРН проти ПП-2: у Берліні попередили Москву про удар

Німеччина розглядатиме будь-які варіанти санкцій проти Росії, сказала Емілі Хабер.
Росія змушена буде заплатити ціну, якщо піде на військове вторгнення в Україну або використовуватиме газ в якості політичної зброї проти Європи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і очільниця МЗС Анналена Бербок будуть готові розглянути будь-які санкції щодо Москви, включаючи обмеження щодо Північного потоку-2. Про це заявила німецький посол у США Емілі Хабер.
"Минулого літа США та Німеччина спільно заявили: якщо Росія використає енергію в якості зброї або відбудеться чергове порушення суверенітету України, Росії доведеться заплатити високу ціну", - написала вона в своєму Twitter-акаунті.
читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і новий газовий удар по Європі: Bloomberg дізнався про плани РосіїТакож вона додала, що канцлер ФРН Шольц і очільниця МЗС Бербок готові будуть розглянути будь-які варіанти санкцій щодо Росії, у тому числі і проти ПП-2.
"Ніщо не буде виключено з обговорень, у тому числі Північний потік — 2", - підкреслила Емілі Хабер.
Сертифікація газопроводу Північний потік-2
Федеральне мережеве агентство Німеччини 16 листопада призупинило сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2 через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.
Німецький регулятор вимагав, щоб компанія Nord Stream 2 AG (оператор ПП-2, - ред.) створила на території ФРН нову юридичну особу, яка повинна отримати у володіння німецьку частину газопроводу.
16 грудня в німецькому регуляторі заявили, що трубопровід ПП-2 не сертифікують у першій половині 2022 року. Таким чином, запуск магістралі не відбудеться до літа поточного року.
У компанії Nord Stream 2 AG 26 січня оголосили про створення на території Німеччини юридичної особи Gas for Europe GmbH. Компанія повинна стати власником німецької ділянки трубопроводу Північний потік-2.
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