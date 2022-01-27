Загроза військового вторгнення РФ в Україну і ФРН проти ПП-2: у Берліні попередили Москву про удар

Німеччина може розглянути санкції проти Північного потоку-2, - німецький посол у США / Reuters

Росія змушена буде заплатити ціну, якщо піде на військове вторгнення в Україну або використовуватиме газ в якості політичної зброї проти Європи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і очільниця МЗС Анналена Бербок будуть готові розглянути будь-які санкції щодо Москви, включаючи обмеження щодо Північного потоку-2. Про це заявила німецький посол у США Емілі Хабер.

"Минулого літа США та Німеччина спільно заявили: якщо Росія використає енергію в якості зброї або відбудеться чергове порушення суверенітету України, Росії доведеться заплатити високу ціну", - написала вона в своєму Twitter-акаунті.

читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і новий газовий удар по Європі: Bloomberg дізнався про плани РосіїТакож вона додала, що канцлер ФРН Шольц і очільниця МЗС Бербок готові будуть розглянути будь-які варіанти санкцій щодо Росії, у тому числі і проти ПП-2.

"Ніщо не буде виключено з обговорень, у тому числі Північний потік — 2", - підкреслила Емілі Хабер.

Сертифікація газопроводу Північний потік-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини 16 листопада призупинило сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2 через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.

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Німецький регулятор вимагав, щоб компанія Nord Stream 2 AG (оператор ПП-2, - ред.) створила на території ФРН нову юридичну особу, яка повинна отримати у володіння німецьку частину газопроводу.

16 грудня в німецькому регуляторі заявили, що трубопровід ПП-2 не сертифікують у першій половині 2022 року. Таким чином, запуск магістралі не відбудеться до літа поточного року.

У компанії Nord Stream 2 AG 26 січня оголосили про створення на території Німеччини юридичної особи Gas for Europe GmbH. Компанія повинна стати власником німецької ділянки трубопроводу Північний потік-2.

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