Завдають "хірургічних ударів": у США випробували ракети з APKWS проти дронів

70-мм ракети з APKWS пройшли додаткові випробування / Фото: BAE Systems

Американська компанія BAE Systems успішно завершила додаткові випробування 70 мм ракет з APKWS для протидії безпілотникам. Ці ракети калібру 70 мм оснащені системою лазерного наведення. Такі боєприпаси Україна повинна отримати в рамках оборонної допомоги.

Як повідомляє пресслужба компанії, під час випробувань у Південній Арізоні з контейнерної системи озброєння було випущено п'ять керованих ракет APKWS. Вони знищили всі цілі, включаючи безпілотники, що швидко рухаються.

Високоточний боєприпас являє собою недорогу надзвукову ударну зброю з великою боєголовкою.

Компанія зазначає, що комплект лазерного наведення дозволяє літакам і вертольотам завдавати "хірургічних ударів" з відстані понад 3 км.

Неконтактний запобіжник, що входить до комплекту, дозволяє ракеті вражати ціль без прямого контакту.

Ракета з APKWS - це недорога надзвукова ударна зброя з великою боєголовкою / Фото: BAE Systems

Ракети з наведенням APKWS ефективні проти броньованих, стаціонарних і рухомих цілей та можуть запускатися з літаків, вертольотів, вантажівок, катерів і бойових модулів.

Як повідомляв The Washington Post, Міністерство оборони США закупить для Збройних Сил України реактивні боєприпаси з лазерним наведенням. Зброя та обладнання, що закуповуються у американських оборонних компаній, представляють окрему категорію військової допомоги Україні.

Закупівлі включають 70-мм ракети з лазерною наводкою на суму 22,6 мільйона доларів США. Йдеться про ракети з APKWS.

Як повідомляв Главред, Велика Британія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2. Їхня дальність польоту з повітря – 60 кілометрів, з наземних платформ – близько 12 км. Українські війська використовують ракети для ударів по ворожих бронемашинах. У Києві вже подякували Лондону та заявили, що озброєна демократія є найкращою гарантією свободи.

Нагадаємо, Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS, які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.

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