Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1 в обмін на танки Leopard від Німеччини

Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП1 / Фото pixabay

Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1 за кільцевою угодою з Німеччиною. Натомість Берлін дасть Братиславі танки Leopard 2A4 на суму в понад 100 мільйонів євро. При цьому Leopard 2A4 для Словаччини будуть модернізовані.

Про це 29 листопада заявив у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Він опублікував фото БМП і подякував міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за успішну співпрацю.

Словаччина передала Україні техніку з так званих мобілізаційних запасів Словаччини. Це ті БМП-1, які вже не використовують війська країни.

Натомість Словаччина отримає 15 танків Leopard 2A4 від Німеччини. Разом з технікою надійдуть запчастини і буде проведено навчання особового складу. Перший танк Словаччина повинна отримати в 2022 році, Інші очікуються в наступному.

Як повідомляв Главред, Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги, який обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж всі попередні.

"Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги - наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформу, панцирники і 270 млн євро. Це такий пакет", - заявив глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем.

Тим часом Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 листопада, оголосить про новий пакет допомоги Україні, щоб вона була здатна продовжувати передавати електроенергію в умовах російських атак на енергосистему країни.

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