Дальність з повітря - 60 км: Британія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2

Британські військовий літак з ракетами Brimstone 2 / Скріншот відео Міноборони Великобританії

Великобританія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2. Їх дальність польоту з повітря – 60 кілометрів, з наземних платформ – близько 12 км. Українські війська використовують ракети для ударів по ворожих бронемашинах. У Києві вже подякували Лондон і заявили, що озброєна демократія є найкращою гарантією свободи.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Великобританії, Україна отримає новітні ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.

Застосування ракет попередньої модифікації, які були передані Києву раніше, на думку Лондона, зіграли вирішальну роль у стримуванні наступу Росії.

Ракети Brimstone 2 / скріншот Міноборони Британії

Літак з ракетами Brimstone 2 / Скріншот відео Міноборони Великобританії

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", - зазначили у військовому відомстві.

Довідка

Brimstone 2

Ракета Brimstone - керована ракета, що відрізняється високоточним наведенням цілі. Її розробляли для запусків з літаків для нанесення ударів по наземних цілях противника. Українські війська з успіхом застосовують такі ракети для ураження ворожих танків і бронетранспортерів.

Нова версія - Brimstone 2 - оснащена більш досконалою головкою самонаведення, модульною конструкцією, поліпшеним планером і оновленим програмним забезпеченням. Після модифікації дальність польоту з повітря збільшилася до 60 км. При запуску з наземних платформ дальність становить приблизно 12 кілометрів.

Одна ракета коштує приблизно 175 тисяч фунтів стерлінгів.

Реакція України на ракети Brimstone 2 від Британії

Секретар РНБО Олексій Данілов подякував Лондону за такий крок. Він зазначив, що збройна демократія є справжньою гарантією свободи.

"Дякую справжнім друзям! Найкраща гарантія свободи і демократії – це збройна демократія. І чим більш сучасне озброєння - тим сильніше гарантії!" - підкреслив Данилов.

Військова допомога Великобританії для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі після візиту до Києва та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Лондон передасть Україні три пакети військової допомоги на 3 мільйони фунтів стерлінгів. Клеверлі підкреслив, що королівство надаватиме допомогу Україні не на словах, а на ділі.

Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у своїй промові має заявити про збереження або збільшення військової допомоги Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу в наступному році. І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони", - має намір, за версією журналістів, сказати Сунак.

Дивіться відео ТСН - Британія надала Україні ракети ППО

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