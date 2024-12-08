США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

Байден підтвердив, що Росія, Іран і "Хезболла" більше не здатні підтримувати режим Асада.

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Байден прокоментував крах режиму Асада в Сирії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, РИА Новости

Головне із заяви Байдена:

США завдали авіаударів по позиціях ІДІЛ у Сирії

Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості"

США допомагатимуть сусідам Сирії в разі загрози та продовжать місію проти ІДІЛ

Президент США Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості". Водночас він оголосив, що США здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації ІДІЛ, щоб запобігти спробам використати вакуум влади для відновлення їхньої сили. Про це президент заявив під час виступу у Білому домі.

"Нарешті режим Асада впав. Цей режим знущався, катував і вбив буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму є фундаментальним актом справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни", - сказав Байден.

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Президент США зазначив, що його адміністрація працюватиме з міжнародними партнерами, союзниками в регіоні та різними сирійськими групами, щоб сприяти переходу Сирії до демократичного, незалежного уряду. Він підкреслив важливість створення нової конституції.

"Ми підтримаємо сусідів Сирії, включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль, якщо будь-яка загроза виникне з боку Сирії протягом цього перехідного періоду. США допоможуть забезпечити стабільність на сході Сирії, захищаючи персонал від будь-яких загроз, і наша місія проти ІДІЛ буде продовжуватися", - наголосив він.

США вдарили по позиціях ІДІЛ в Сирії

Байден повідомив, що Сполучені Штати вже завдали авіаударів по позиціях терористичної організації ІДІЛ.

"Ми чітко розуміємо той факт, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність… Ми не дозволимо цьому статися.... Тільки сьогодні сили США завдали десяток високоточних ударів, авіаударів, у межах Сирії, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ", - розповів американський лідер.

Місцезнаходження Асада

За його словами, місцезнаходження Башара Асада наразі невідоме, хоча є повідомлення про його спроби знайти притулок у Москві. Байден підтвердив, що США разом із партнерами продовжать моніторинг цієї ситуації.

Президент США підкреслив, що союзники Асада – Росія, Іран та "Хезболла" – більше не здатні ефективно підтримувати його режим.

"Наш підхід змінив баланс сил на Близькому Сході", - зазначив Байден.

Американський президент також наголосив, що США будуть уважно стежити за діями сирійських повстанців.

"Не помиляйтесь, деякі з повстанських груп, які знищили Асада, мають власну похмуру історію тероризму та порушень прав людини", - додав він.

Водночас Байден зауважив, що повістанці у Сирії "зараз кажуть правильні речі".

"Але оскільки вони беруть на себе більшу відповідальність, ми оцінюватимемо не лише їхні слова, а й дії", - заявив він.

Крах режиму Башара Асада - головне

Нагадаємо, 8 грудня повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Вранці опозиційні сили увійшли до Дамаска, оголосивши про повне захоплення столиці. Генеральний штаб Сирії виступив із офіційною заявою, в якій закликав війська скласти зброю, фактично підтвердивши капітуляцію.

Башар Асад залишив Дамаск уночі. За деякими даними, він міг втекти до Росії через одну з військових баз, які Москва утримувала в Сирії. Джерела повідомляють, що літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебував Асад, виконав небезпечний маневр і зник із радарів після втрати висоти. Це викликало припущення про можливу авіакатастрофу, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як повідомляв Главред, Росія поширила дезінформацію про авіакатастрофу, щоб приховати операцію з евакуації Асада і його соратників. За даними ГУР МО України, втрата сигналу, ймовірно, була пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян.

На тлі краху режиму диктатора Асада Росія розпочала масштабну евакуацію своїх військових підрозділів і техніки. З порту Тартус вийшли кораблі російського флоту, серед яких фрегат "Адмірал Григорович" і вантажне судно "Інженер Трубін". Вони взяли курс у напрямку Середземного моря. На авіабазі Хмеймім триває виведення особового складу і техніки.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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