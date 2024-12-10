Росіяни тікають із Сирії, задіяно караван літаків: у ГУР розкрили деталі

З авіабази Хмеймім заплановано перельоти кількох літаків Ан-124 та Іл-76МД. Також РФ задіяла флот.

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Літак РФ летять з авіабази Хмеймім на російські аеродроми / Колаж: Главред, фото: скріншот, ГУР

Коротко:

Армія РФ вивозить із Сирії зброю й техніку

Російські військові незадоволені своїми командирами

Російські військові залишають Сирію. Вони задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь і військової техніки.

Як повідомляє ГУР України, з авіабази Хмеймім заплановано перельоти кількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловський" і "Приволзький".

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Також держава-агресор РФ залучає додаткові об'єкти флоту. Зокрема, у місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж "Sparta II" і великий десантний корабель "Александр Шабалин". Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту Росії "Олександр Отраковський" та "Іван Грен". В операції "сирійський відступ" також беруть участь ворожі фрегати "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко".

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули кілька сотень російських спецпризначенців для забезпечення безпеки відступу.

"Ймовірно, держава-агресор розраховує на домовленості з антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії", - зазначають в українській розвідці.

"Тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригноблення - московіти навіть висловлюють невдоволення своїми вождями та командирами, зокрема, через їхню організаційну неспроможність", - додали в ГУР.

Що відбувається в Сирії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.

Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів. Пізніше російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Президент США Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості". Водночас він оголосив, що США здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації ІДІЛ, щоб запобігти спробам використати вакуум влади для відновлення їхньої сили.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, бо майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

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Хто такий Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік. Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія. У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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