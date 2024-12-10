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Ситуація для Росії може погіршитись: чим закінчиться для Кремля "втрата" Сирії

Юрій Берендій
10 грудня 2024, 17:49
109
Врата Росією військово-морських баз на території Сирії буде мати вирішальні наслідки в майбутньому, зазначає аналітик.
Ситуація для Росії може погіршитись: чим закінчиться для Кремля 'втрата' Сирії
Чим закінчиться для Росії катастрофа в Сирії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Коротко:

  • Трамп може вивести війська США із Сирії
  • Росія, ймовірно, проведе переговори з Туреччиною щодо виведення своїх військ
  • Втрата Росією військових баз в Сирії стане значним ударом по її логістиці в Африці

Основною причиною присутності США в Сирії було стримування Ірану та Росії. Однак зі зміною ситуації в регіоні, вплив цих країн буде зменшено, що робить перебування американських військ у Сирії менш доцільним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса.

За його словами, питання про виведення військ порушувалося й раніше, а нинішні події разом із наміром Дональда Трампа реалізувати цей крок надають додаткові аргументи для такого рішення.

"Фактично, якщо Трампа не переконають у необхідності залишити війська для підтримки курдів на противагу позиціям Туреччини, що посилюються, місія американських військ у Сирії може бути завершена", - вказує він.

Аналітик зазначає, що роль Росії в Сирії та наслідки для неї зараз виглядають обмеженими. РФ, ймовірно, прагне домовитися з Туреччиною про виведення залишків своїх військ із регіону. В контексті України це має певне значення, адже наразі єдиний активний військовий конфлікт, у якому задіяна Росія, відбувається саме тут.

"Росія, безумовно, зазнала репутаційного удару, бо втратила контроль над Сирією, що може ускладнити логістику для російських військових операцій в Африці, особливо якщо будуть втрачені військові бази", - додає експерт.

Дивіться відео інтервʼю Ілії Куси Главреду про наслідки ситуації в Сирії:

Ілія Куса акцентує увагу на тому, що стратегічні наслідки для РФ залежатимуть від здатності зберегти свої військові бази в Сирії.

"Якщо не вдасться, це буде ударом по російській логістиці в Африці, і їм буде складніше забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, всі військові операції опиняться під загрозою, а невійськових та інших проектів не буде. Росія буде змушена шукати нові шляхи для збереження свого впливу", - зазначає аналітик.

Якщо Росія втратить доступ до останніх військово-морських баз у цьому регіоні, це ускладнить її можливість впливати на Середземне море в довгостроковій перспективі. Проте через війну в Україні така втрата не стане вирішальним фактором для її оборонних і наступальних стратегій.

На думку експерта, для Росії найкращим сценарієм у цій ситуації буде збереження контролю над базами, що дозволить мінімізувати негативний вплив цих подій на її геополітичні позиції.

"Після 2018 року політичне значення Сирії для Росії поступово знижувалося, і основний акцент зберігався на військових базах", - резюмував Ілія Куса.

Ситуація в Сирії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, точна чисельність російських військових, які перебували в Сирії, залишається невідомою. Як припускає військовий експерт Іван Ступак, це може бути кілька тисяч. За його словами, існують побоювання, що Росія може перекинути частину своїх авіаційних сил із Сирії в Україну, однак про масштаби таких переміщень поки що немає достовірних даних.

Американський Інститут вивчення війни зазначає, що падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада стало стратегічною політичною поразкою для Кремля.

Зі свого боку, Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, підкреслив, що крах режиму Асада призвів до втрати Росією впливу на Близькому Сході, зокрема й ключових логістичних баз у регіоні.

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Хто такий Ілля Куса

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.

Володіє англійською та арабською мовами.

Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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Сирія Башар Асад Ілія Куса
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