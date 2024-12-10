У Сирії призначили тимчасового прем'єр-міністра: що про нього відомо

Мохаммед аль-Башир має сформувати перехідний уряд Сирії.

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Тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Хто передасть владу тимчасовому прем'єру

Коротка біографія Мохаммеда аль-Башира

Тимчасовим прем'єр-міністром Сирії призначили Мохаммеда аль-Башира. Він очолюватиме перехідний уряд до 1 березня 2025 року. Про це аль-Башир заявив у телевізійному зверненні, повідомляє Al Jazeera.

Владу йому передасть прем'єр Мохаммед аль-Джалалі, який працював під керівництвом режиму Башара Асада.

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Тепер Мохаммед аль-Башир має сформувати перехідний уряд Сирії.

Мохаммед аль-Башир був керівником "Уряду порятунку" до 12-денного наступу повстанців на Дамаск. "Уряд порятунку Сирії" є політичною структурою, яку було створено 2017 року на територіях, що перебувають під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб, уточнює Reuters.

Що відбувається в Сирії - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сирії впав правлячий режим диктатора Башара Асада, який підтримувала Російська Федерація. Повстанці зайшли в Дамаск. Армія опору не чинила.

Асад вилетів на ІЛ-76Т у невідомому напрямку, його літак зник із радарів. Пізніше російські державні агентства ТАСС і РІА Новини повідомили, що повалений президент Сирії зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.

Російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Президент США Джо Байден назвав крах режиму Асада "фундаментальним актом справедливості". Водночас він оголосив, що США здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації ІДІЛ, щоб запобігти спробам використати вакуум влади для відновлення їхньої сили.

Володимир Зеленський заявив, що режим Башира Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тисяч російських військових воюють в Україні.

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Хто такий Мухаммед аль-Башир Мухаммед аль-Башир народився у провінції Ідліб у 1983 році. У 2007 році отримав диплом інженера в галузі електротехніки та електроніки зі спеціалізацією в телекомунікаціях в Алеппському університеті та диплом в галузі шаріату та права в Університеті Ідліба в 2021 році. Також він був директором у справах асоціацій, після чого працював міністром розвитку та гуманітарних питань в "Уряді порятунку Сирії". Крім того, аль-Башир відомий тим, що є близьким соратником лідера угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулані, який був очільником операції з повалення режиму Башара Асада. Також політик був на посаді прем'єр-міністра "Уряду порятунку Сирії" з 13 січня 2024 року.

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