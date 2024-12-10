РФ перекине авіацію з Сирії на війну проти України: експерт попередив про загрозу

Основну частину авіації, що перебуває в Сирії, складають винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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РФ перекине авіацію з Сирії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези:

РФ перекине свою авіацію з Сирії на війну проти України

Основну частину авіації складають винищувачі Су-34

Туреччина не пропустить кораблі РФ через Босфорську протоку

Ситуація в Сирії має дещо негативний вплив на Україну, оскільки росіяни можуть перенаправити свою авіацію з цієї країни на український фронт. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов у етері Radio NV.

За словами експерта, літаки з Сирії, РФ перекине найближчим часом

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"Вони (росіяни - ред.) перекинуть їх на український фронт. Це очевидні речі. Це будуть підготовлені екіпажі. Це буде підготовлений технічний склад.", – повідомив Жирохов.

Експерт наголосив, що основну частину авіації складають винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Крім цього, Жирохов вважає, що Туреччина не пропустить кораблі РФ через Босфорську протоку. Також наразі невідомо, чи зможуть кораблі пройти в районі Гібралтару.

"Але у будь-якому випадку, якщо вони пропустять, то кораблі підуть вже на північний флот. Тобто, вони безпосередньо на події на нашому фронті ніяким чином не будуть впливати. А от літаки та вертольоти, це, на жаль, неприємна історія", – додав експерт.

Що відомо про винищувач СУ-34?/ Інфографіка: Главред

Ситуація в Сирії - новини за темою

Як писав Главред, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що режим Башара Асада в Сирії зазнав краху, що призвело до втрати Росією ключового впливу на Близькому Сході, зокрема логістичних баз у регіоні.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські війська почали масово залишати Сирію, евакуюючи кораблі з бази в Тартусі та перекидаючи залишки озброєння літаками з Хмейміма. Швидке падіння режиму Башара Асада супроводжується хаотичною втечею російського контингенту з території країни.

Водночас військовий експерт Іван Ступак заявив, що наразі дійсно є побоювання, що РФ може перекинути з Сирії до України свої авіакомпоненти. Однак щодо кількості цих військ достеменно не відомо. Він додає, що ті росіяни, які були у Сирії працювали в основному з повітря. Це пілоти, адже за відомою інформацією Сирія мала 20 літаків та десь 10 гелікоптерів.

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Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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