Під Рязанню на полігоні прогримів вибух: є 'двохсотий' серед росгвардійців

На території полігону під час вогнепальної підготовки співробітників Росгвардії спрацював вибуховий пристрій.

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На полігоні росгвардійці тренувалися стріляти / Колаж Главреда. Фото: rg62.info, скріншоти

На полігоні в селі Дубровичі Рязанської області 7 грудня прогримів потужний вибух. Ліквідовано одного росгвардійця.

Як повідомляє прокуратура області, на території полігону спрацював вибуховий пристрій.

"За попередніми даними, під час проведення планових занять з вогнепальної підготовки сталося мимовільне спрацьовування вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні прокуратури. відео дня

Пропагандистське агентство ТАСС пише про одного загиблого і двох поранених співробітників Росгвардії. Те, що трапилося, пропагандисти описують як "подію під час стрільбищ".

Втрати Росії в Україні

Росія продовжує зазнавати величезних втрат у війні з Україною. 5 грудня Главред розкрив подробиці листопадового прильоту HIMARS по колоні російських військових у Херсонській області. В результаті удару майже усі, хто перебував у вантажівках, або поранені, або ліквідовані.

Крім того, українські військові потужно вдарили по російських артилерійських військах, коли командування зібрало окупантів на концерт до Дня артилериста в Донецькій області.

А екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай", своєю чергою, зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала всіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, відправлених на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантам під час підготовки до передислокації полку.

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