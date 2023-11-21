У РФ підтвердили 'удар помсти' ЗСУ: HIMARS 'прилетів' по окупантах під час концерту, багато 'двохсотих'

Серед "двохсотих" є пропагандисти. Ракети "прилетіли" під час "волонтерської" святкової "вистави" на Донеччині.

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Українські військові випустили ракети по окупантах під час їхнього свята артилерії/ Колаж Главреда. Фото: скріншот, 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Пул російських "воєнкорів" підтверджує потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав на 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

"Пацанів зібрали ввечері в клубі. Звичайно ж (українці) туди вдарили. За підсумком повідомляється про 25 "двохсотих" (загиблих) і близько сотні "трьохсотих" (поранених)", - йдеться в повідомленнях пропагандистів. відео дня

Під час удару ЗСУ "задвохсотилася" і російська пропагандистка, "волонтерка" Поліна Меньших, на концерт якої і зігнали окупантів.

Пропагандисти нарікають, що одна з ракет нібито вдарила у "гримерку" і "сцену", сам концерт "воєнкори" називають "волонтерською виставою".

Судячи з опублікованих пропагандистами кадрів, прилетіло точно у сам "клуб", де зібралися російські загарбники разом з приїжджими "зірками".

Українські військові підтверджують удар

Напередодні про удар по 810-й бригаді РФ повідомив український боєць з позивним "Мадяр". За даними ЗСУ, знищено 25 окупантів, близько сотні - поранено.

За словами "Мадяра", українські військові терпляче дочекалися приїзду російських командирів, щоб завдати нищівного удару по місцю скупчення ворога.

"Мадяр" також підкреслив, що вказана атака є "відповіддю" ЗСУ за удар Росії по 128-й бригаді.

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