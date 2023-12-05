По колоні російських окупантів 'прилетів' HIMARS, майже всі 'задвохсотились'

У військових вантажівках загинули майже всі окупанти, які там перебували.

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ЗСУ потужно вдарили по окупантах на півдні / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Українські захисники ще в листопаді завдали високоточного удару по колоні російських військових у Херсонській області. Однак подробиці інциденту стали відомі тільки зараз.

Напередодні у російських і українських пабліках поширили кадри з місця, як стверджували автори відео, прильоту снарядів HIMARS.

Росіяни не приховували свого шоку і знімали на камеру зібрані в одному місці тіла десятка "побратимів". Як видно у ролику, удару було завдано точно по скупченню російської техніки.

відео дня

У Telegram журналіст Денис Казанський розповів, що загинули майже всі, хто перебував у військових вантажівках. Машини ЗС РФ буквально знищені вольфрамовими кульками.

HIMARS вдарив по колоні техніки РФ у Херсонській області - дивіться відео

Втрати Росії

Напередодні пул російських "воєнкорів" підтвердив потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Але відзначилися і самі росіяни. Главред писав, як російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих в район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто кинули ключові позиції і втекли.

Кількома днями раніше екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

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