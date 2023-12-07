Зеленський раптово звільнив свого представника у ВРУ: Веніславський розкрив причину

Володимир Зеленський сьогодні, 7 грудня, звільнив нардепа Федора Веніславського з посади представника президента України у Верховній Раді.
Про це свідчить відповідний указ президента №812/2023 7 грудня вказано: "Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України".
Причина звільнення
Федір Веніславський пояснив, що зайнятий військовими проєктами і не може поєднувати це з роботою у ВР. Він зазначив, що його звільнення з посади з посади представника президента у Верховній Раді було обговорено з Володимиром Зеленським декілька днів тому.
"Я займаюсь кількома суто військовими проєктами, через що доводиться багато бувати біля лінії фронту. Відповідно не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента України у ВРУ", - розповів він у коментарі NV
Що відомо про Федора Веніславського
Федір Веніславський - кандидат юридичних наук. Він п’ять разів невдало балотувався до Верховної Ради. На шостий раз, у липні 2019 року, таки був обраний народним депутатом 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 88 у списку (безпартійний).
Веніславський - член фракції "Слуги народу" в парламенті, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з держбезпеки та оборони.
На початку червня 2019 року Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному Суді України.
У вересні 2022 року Веніславський був звільнений з посади представника президента в КС та одразу призначений представником президента у Верховній Раді.
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