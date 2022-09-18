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Скандал навколо ексміністра Румунії: Україна відреагувала на заяву про "передачу своїх територій"

18 вересня 2022, 13:18

Дипломати назвали такі заяви неприйнятними.

МЗС України, Драга
Ексміністр Румунії заявив про необхідність "поділити" українські землі / Колаж фото digi24.ro, УНІАН

Колишній румунський міністр Андрій Марга вважає, що Україна повинна розділитися і віддати свої території іншим державам. У посольстві України в Бухаресті назвали таку заяву неприйнятною. Про це йдеться на сторінці посольства в Facebook.

Дипломати заявили, що Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку всієї Європи.

"Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрій Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Забезпечення повного дотримання цих принципів є основою безпеки і стабільності на континенті", - заявили дипломати.

Скандальна заява Андрія Марга

Колишній глава МЗС Румунії Андрій Марга заявив, що Україна знаходиться в "неприродних кордонах" і їй необхідно "передати свої землі" Угорщини, Румунії, Польщі та Росії.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичині — Польщі, Румунії — Буковині і Росії — Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", - заявив Марга.

Він додав, що Румунії "нічого робити" у війні РФ проти України. Це питання, на його думку, потрібно вирішувати в діалозі з США, Росією, Німеччиною і Китаєм.

Раніше соціологи з'ясували, що переважна більшість українців не готові йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ.

Соціологи повідомили, що для 87% респондентів жодні територіальні поступки не припустимі (цей показник зріс на 3 процентних пункти в порівнянні із аналогічним опитуванням, проведеному в липні).

При цьому більшість росіян - 76% - підтримують дії російської окупаційної армії в Україні, солдати якої захопили територію і вбивають цивільне населення. Про це свідчать результати опитування Левада-Центру.

Інші новини:

війна в Україні Румыния російське вторгнення
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