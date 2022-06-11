У російській глибинці запалала військова частина з технікою ворога: видовищне відео

Як пишуть в російських соціальних мережах очевидці інциденту, від пожежі стовпом піднімався густий дим, який було видно на багато кілометрів навколо.
У глибинці Росії, країни-агресора, Брянської області, виникло велике загоряння в одній з військової частини. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
На опублікованих в Мережі відеороликах можна побачити, що площа загоряння досить велика.
Для гасіння пожежі, кажуть місцеві, довелося залучити дев'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. За даними ЗМІ, загоряння сталося у військовій частині в Халтуріно в окрузі Клинці Брянської області.
Ніяких даних про постраждалих під час пожежі поки немає. Всі деталі уточнюються. При цьому в соцмережах росіяни особливо відзначають ‒ густий дим від пожежі видно на багато кілометрів.
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Нагадаємо, раніше, в кінці квітня, в російській глибинці, місті Твер, раптово виникла пожежа в будівлі Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ, в якому раніше велася розробка ракет "Іскандер" і систему ППО "С-400".
За попередніми даними, загинули п'ятеро людей. Пожежа виникла в одному з кабінетів військового інституту ‒ йому було присвоєно третій, підвищений рівень складності.
До того, повідомлялося про те, що в Хабаровському краї Росії стався вибух - на території військової частини у селищі Тейсін Амурського району.
Далі - вибух стався під час розвантаження боєприпасів на пороховому складі військової частини, після чого почалася пожежа. В результаті вибуху загинула одна людина, ще семеро постраждали.
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