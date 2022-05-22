Мешканка Курської області лютує через "хлопки" і просить Путіна закрити небо

Жителі Курської області просять Путіна закрити небо / Скриншот, УНИАН

Мешканка Курської області так втомилася від обстрілів, що вирішила звернутися до Путіна. Вона просить його зробити так, щоб проживання в прикордонних населених пунктах було безпечним. Ролик опублікувала Оксана Арішева в місцевому пабліку у ВКонтакті.

Вона розповідає, як важко їй "проживати в підвалі" або "постійно кудись виїжджати".

Місцева мешканка просить Путіна "надати їй закрите небо".

"Я, Арішева Оксана Олександрівна, мешканка Курської області Глушківського району селища Тьоткіно, звертаюся до нашого президента Володимира Володимировича Путіна. Я прошу надати закрите небо і безпечне проживання на прикордонних територіях, так як проживати в підвалі з дітьми або кудись постійно виїжджати мені набридло так, як і всім жителям прикордонних територій. Не у всіх є міцний підвал або можливість кудись на чомусь виїхати", - сказала жінка.

Варто зазначити, що ще в квітні російський солдат розповів своїй дружині про те, що Росія сама влаштовує провокації. Війська РФ самі обстрілюють російські населені пункти, а потім звинувачують у цьому Україну. Він порівняв подібні ситуації з тими, що були за часів чеченської війни. Дивно звичайно, але дружину цього солдата така новина навіть заспокоїла.

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Нагадаємо, Курська область межує з Сумською областю, яка в останні дні все частіше піддається обстрілу з боку російських військових. Ворожі війська застосовують кулемети, міномети, гранатомети та інше озброєння.

16 травня російські диверсійно-розвідувальні групи спробували прорватися через кордон під прикриттям ворожого вогню. Нашим захисникам вдалося відбити атаку. Проривів на кордоні в Сумській області зафіксовано не було.

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