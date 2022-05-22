Самогубство або "хлопок" в бункері на Уралі: аналітик спрогнозував долю Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президента країни-агресора Володимира Путіна може чекати трагічна смерть, причому бункер на Уралі главу Кремля не врятує.

Як розповів під час чату на Главреді політичний і економічний аналітик Тарас Загородній, американці дають зрозуміти, що в разі необхідності вони дістануть все вище керівництво РФ і просто його знищать.

"Судячи з того, як поводяться американці щодо Путіна, все набагато цікавіше. А вони стали натякати, що все про Путіна знають, і, якщо буде удар у відповідь з боку Штатів, то не росіяни будуть гинути – американці прекрасно знають, де дістати Путіна. Вже неодноразово були статті, зокрема в китайській пресі, про те, що сучасні технології, наявні у американців, дозволяють знищувати бункери на глибині до двох тисяч метрів. А глибина бункера Путіна - одна тисяча метрів, це ще радянський бункер", - розповів Загородній.

Однак, за його версією, смерть Путіна, найімовірніше, буде пов'язана з внутрішніми процесами в Росії.

"Більш вірогідним здається трагічне самогубство Путіна пострілом собі кілька разів в голову. Через боротьбу між двома кланами ФСБ і армією РФ. Адже зараз ФСБ намагається зробити винуватою армію в тому, що вона провалила операцію в Україні. Обидва клани - це озброєні люди", - сказав аналітик.

На його думку, Україні слід вболівати за всі команди одночасно.

"Чим більше буде дестабілізація в Росії, тим краще. Зміна влади в Росії точно перейде в громадянську війну або в третю чеченську, або населення вимагатиме додаткової крові в пошуках того, хто винен в їхній поразці у війні з Україною. Нам все це буде тільки на руку", - резюмував Тарас Загородній.

Як повідомляв Главред, раніше колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що якщо Володимир Путін зважиться на застосування ядерної зброї, то для нього це може закінчитися летальним результатом. І хоча Путін, ймовірно, сидить у бункері, західні спецслужби знають місце розташування цього сховища.

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