У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській області

У російських ЗМІ пишуть про те, що в нібито Тарасівському районі Ростовської області вже вдруге за день вибухнув снаряд.
За даними російських ЗМІ, в Тарасівському районі Ростовської області біля українського кордону виявили місце розриву вже другого за день снаряда - імовірно, від системи "Град".
Таку інформацію оприлюднила агенція ТАСС і ще низка російських ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах регіону.
"Виявлено ще одне місце розриву снаряда в районі Станиці Митякинської Тарасівського району. Попередньо можна сказати, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град", - йдеться в повідомленні.
Водночас агентство РИА Новости оприлюднило фотографію снаряда.
Нагадаємо, вранці 19 лютого російські ЗМІ повідомили, що нібито перший снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області в кілометрі від державного кордону Росії з Україною.
Загострення на Донбасі
18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.
Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.
Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.
Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.
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