У Росії заявили, що в Ростовській області вибухнув снаряд / Reuters

За даними російських ЗМІ, в Тарасівському районі Ростовської області РФ в суботу розірвався снаряд.

Таку інформацію оприлюднило агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області в кілометрі від державного кордону Росії з Україною. Вибух стався о 04:00 мск, за 300 м від одного з домоволодінь у Станиці Митякинській. Про це в правоохоронні органи повідомили місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

Джерело росЗМІ уточнило, що на місці події працюють співробітники силових відомств РФ. Постраждалих і руйнувань унаслідок розриву снаряда немає.

Водночас РИА Новости отримало кадри з місця попадання снаряда неподалік від кордону з Україною у Ростовській області.

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Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

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